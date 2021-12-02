Закат Facebook и восстание женщин-инвесторов: шок-прогноз на 2022 год от Saxo Bank

Инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал традиционный, уже 19-й по счету, "шокирующий прогноз" на следующий год, в котором перечислил маловероятные события (т.н. черные лебеди), которые, если произойдут окажут значительное влияние на финансовые рынки или мировую политику. Прогноз размещен на официальном сайте банка.

Saxo Bank выбирает десять наиболее спорных и не связанных между собой идей, при этом один и тот же прогноз не может повторяться два года подряд. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Объединяющая тема шок-прогноза 2022 – революция: не физическое свержение правительств, а моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении, а также отказ от прежних парадигм, объяснил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Пересмотр политики отказа от ископаемых энергоресурсов

Столкнувшись с быстро растущими ценами на энергоресурсы, политики сделают неожиданный шаг в 2022 году и временно ослабят экологические ограничения на новые инвестиции в добычу нефти на пять лет и природного газа на десять лет.

Падение популярности Facebook

В 2012 году 94% подростков имели аккаунты в Facebook, сегодня их только 27% . Facebook превратился из оживленного сайта для молодежи в платформу для пожилых "бумеров". Инвесторы поймут, что Meta (Facebook) теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании. В отчаяннии Meta попытается приобрести Snapchat или TikTok и будет вкладывать миллиарды долларов в создание "метавселенной".

Армия женщин-инвесторов

Группа женщин-трейдеров, подражая событиям на интернет-платформе Reddit, начнет скоординированную атаку на компании с низкими показателями в области гендерного равенства, что приведет к колебаниям котировок их акций. При этом они будут направлять средства в компании с высоким представительством женщин. Это движение найдет широкую поддержку у политиков.

Блокчейн разрушит Spotify

Существующая модель стриминговой музыки означает, что лейблы и стриминговые платформы получают 75-95% доходов за прослушивание. В 2022 году новая технология на основе блокчейна поможет авторам вернуть справедливую долю доходов.

Также в свой шок-прогноз Saxo Bank включил гонку гиперзвуковых вооружений, прорыв в биомедицине, способный продлить жизнь на 25 лет, присоединение Индии к Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива, создание суперфонда ЕС на $3 трлн для борьбы с климатическими изменениями, резкий рост зарплат и конституционный кризис в США.

22 ноября 2021 года JPMorgan спрогнозировал сохранение дефицита чипов и в 2022 году.

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Роман Брыль

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