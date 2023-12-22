Закон о налоге 6% для самозанятых не будут принимать: Запад и Минфин против

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Верховная Рада не будет принимать законопроект №10166, предлагавший создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота. Об этом в интервью LIGA.net сказал глава налогового комитета, один из соавторов законопроекта Даниил Гетманцев.

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"Проблема в 6%. На сегодняшний день все, что мы делаем в сфере налогообложения, мы согласовываем с нашими партнерами. И они справедливо считают это льготой. Почему учитель платит 19,5%, работник на заводе платит 19,5%, а здесь 6%? С какой стати? И это то препятствие, которое определило позицию наших партнеров, а впоследствии и Минфина", — пояснил он.

Гетманцев уверен, что этот законопроект все-таки правильный, и сказал, что вопрос будет обсуждаться в будущем.

"Эта норма может стать частью реформы налогообложения доходов после войны", – сказал он.

Законопроект о специальном налоговом режиме предусматривал, что право на льготу будут иметь физические лица, отвечающие трем требованиям:

→ не используют труд наемных лиц;

→ доход в течение года – не более 153 минимальных зарплат в год (то есть менее 1 млн грн по состоянию на 2023 год), доходы сверх этой суммы будут облагаться налогом по обычной ставке 18%;

→ работают исключительно через регистраторы расчетных операций.

В законопроекте перечислено 20 видов разрешенной деятельности для этого спецрежима, но в первую очередь законопроект касался таксистов и курьеров.

Необходимость создания нового налогового режима депутаты объясняют тем, что действующая упрощенная система налогообложения подходит не всем. Для некоторых это не основной или не постоянный вид деятельности, поэтому он не хочет становиться ФОПом. Других отпугивает процесс регистрации и необходимость вести отчетность.