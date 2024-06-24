Закон об иноагентах негативно повлиял на кредитный рейтинг Грузии

Fitch Ratings пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу Грузии. Причина – принятый в мае закон об ограничении иностранного влияния

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Агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Грузии с "положительного" на "стабильный". Причина – повышение политических рисков и принятие закона об иностранных агентах, говорится в комментарии Fitch.

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"Политическое напряжение может еще больше усилиться перед парламентскими выборами, запланированными на октябрь 2024 года. Нарастание поляризации в обществе и ослабление доверия к государственным институтам, вероятно, окажут негативное влияние на показатели государственного управления Грузии, что является давним преимуществом по сравнению с другими странами. Принятие закона также резко ухудшило отношения с ЕС и США и может задержать процесс вступления в ЕС", – заявило Fitch.

Ухудшение прогноза означает, что его не будут повышать в ближайшее время, несмотря на хорошее состояние экономики.

Он находится на уровне "BB" (для сравнения, рейтинг Украины на три ступени ниже – "СС").

Снижать рейтинг Fitch тоже пока не планирует: у Грузии умеренный уровень государственного долга, который не превысит 41% в 2024-2026 году, и стабильные показатели бюджета.

Кроме того, агентство указало на сильный рост ВВП страны, который оценивается в 5,8% в 2024 году и 5% в 2025-2026 годах.

Агентство ожидает, что инфляция в Грузии останется относительно низкой, хотя и ускорится. В 2024 году инфляция в Грузии, по прогнозу Fitch, составит 3,8%, в 2025-м – 4,1%. Это отчасти отражает влияние девальвации лари в 2024 году.