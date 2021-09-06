"Закон об олигархах". Депутаты подали 1257 правок: что предлагают

К законопроекту №5599, известному как "законопроект об олигархах", подано 1257 правок – "спамовых" почти нет. Об этом сообщил народный депутат (фракция Голос), член профильного комитета Ярослав Железняк.

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"Есть правки очень содержательные. На 10-12 страниц текста. Самая большая – на 18 страниц от мощного авторского коллектива", – написал он в своем Telegram-канале.

Ключевые направления изменений

1. Предлагается изменить орган, который будет принимать решение касательно определения физлица олигархом и значительно детализировать эту процедуру. Депутатами предложены следующие варианты:

– Кабмином по обращению СНБО, членов Кабмина или президента Украины;

– ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

– НАЗК по обращению АМКУ или другого госоргана;

– Специально созданной Комиссией при НАЗК;

– Комиссией из семи человек, где большинство представители международных организаций.

2. Большое количество правок касается определения НАЗК как главного органа по признанию олигархом и, как следствие, предоставление НАЗК права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Для этого предлагается расширить полномочия НАЗК и поручить ему вести Реестр олигархов.

3. Олигархов хотят обязать отчитываться перед НАЗК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна происходить с разрешением от АМКУ.

4. Много правок про уточнение/добавление критериев, по которым могут кого-то определить как олигарха. Размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе президента и так далее.

5. Много предложений, которыми добавляются дополнительные запреты для олигархов. Например, предлагают запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

По мнению Железняка, есть довольно опасные с точки зрения цензуры правки – предлагается ввести требования стандартов предоставление информации со стороны СМИ, относительно которых имеются признаки влияния олигарха.

"Хотят сделать ограничения для информации, которая касается внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерной оккупацию территории Украины", – отметил Железняк.

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2 июня президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. 30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты. 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.

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Юрий Тарасовский

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