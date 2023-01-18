UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Заметны положительные тенденции: в Еврокомиссии надеются избежать рецессии в этом году

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 16:31
Заметны положительные тенденции: в Еврокомиссии надеются избежать рецессии в этом году - Фото
Валдис Домбровскис (фото - ЕРА)

Европейский Союз может избежать технической рецессии в этом году, то есть снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд, поскольку цены на газ снижаются, а расходы фонда восстановления пополняют экономику. Такое мнение высказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Bloomberg.

По его словам, с осени заметны "некоторые положительные признаки". Таким образом, цены на энергоносители ниже, чем ожидалось ранее, потому что газовые хранилища Европы были заполнены в начале зимы, а погода была относительно мягкой.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Домбровскис также отметил ограничение цен на российскую нефть и реакцию ЕС на кризис, включая план восстановления, который помогает экономикам стран-членов.

"Таким образом, мы действительно ожидаем более незначительный экономический спад в конце года, чем ожидалось ранее. Возможно, мы также сможем избежать технической рецессии", – сказал он.

Президент Еврокомиссии сказал, что инфляция, похоже, достигла пика и заметно снизилась в декабре.

"Но базовая инфляция остается все еще высокой. Поэтому да, есть положительные признаки, но мы должны сохранять бдительность", – сказал он.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Валдис Домбровскис рецессия экономика европы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 