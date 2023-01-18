Заметны положительные тенденции: в Еврокомиссии надеются избежать рецессии в этом году

Европейский Союз может избежать технической рецессии в этом году, то есть снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд, поскольку цены на газ снижаются, а расходы фонда восстановления пополняют экономику. Такое мнение высказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Bloomberg.

По его словам, с осени заметны "некоторые положительные признаки". Таким образом, цены на энергоносители ниже, чем ожидалось ранее, потому что газовые хранилища Европы были заполнены в начале зимы, а погода была относительно мягкой.

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Домбровскис также отметил ограничение цен на российскую нефть и реакцию ЕС на кризис, включая план восстановления, который помогает экономикам стран-членов.

"Таким образом, мы действительно ожидаем более незначительный экономический спад в конце года, чем ожидалось ранее. Возможно, мы также сможем избежать технической рецессии", – сказал он.

Президент Еврокомиссии сказал, что инфляция, похоже, достигла пика и заметно снизилась в декабре.

"Но базовая инфляция остается все еще высокой. Поэтому да, есть положительные признаки, но мы должны сохранять бдительность", – сказал он.

За последние семь десятилетий мировая экономика пережила четыре глобальных рецессии: в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах. В 2023 году МВФ и Всемирный банк ожидают пятую рецессию.

2 января МВФ в прогнозе отметил, что 2023 год будет еще труднее для мировой экономики, чем 2022-й.

10 января Всемирный банк снизил почти вдвое прогноз роста мировой экономики до 1,7% в 2023 году. В 2024 году она составит 2,7%.

Наталія Софієнко

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