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Зарабатывали $2,7 млрд в день: 1% сверхбогатых завладели 63% мирового богатства – Oxfam

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 12:15
Зарабатывали $2,7 млрд в день: 1% сверхбогатых завладели 63% мирового богатства – Oxfam - Фото
Фото: depositphotos.com

Начиная с кризиса пандемии COVID-19 в 2020 году и до конца 2022 года состояние 1% самых богатых жителей планеты увеличилось на $26 трлн (63% от созданного за этого время глобального ВВП), в то время как остальному миру досталось $16 трлн. Об этом говорится в исследовании организации Oxfam "Выживание сверхбогатых", опубликованное в первый день Всемирного экономического форума в Давосе.   

За последнее два года состояние миллиардеров увеличивалось на $2,7 млрд в день. Количество и состояние миллиардеров удвоились за последние десять лет, говорится в отчете. 

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Богатство миллиардеров выросло в 2022 году благодаря быстрому росту прибыли в секторах продуктов питания и энергии. В исследовании показано, что 95 продовольственных и энергетических корпораций как минимум удвоили свою прибыль в 2022 году. Они получили $306 млрд дополнительной прибыли и выплатили $257 млрд (84%) из этой суммы богатым акционерам. 

Зарабатывали $2,7 млрд в день: 1% сверхбогатых завладели 63% мирового богатства – Oxfam

В то же время по крайней мере 1,7 млрд рабочих сейчас живут в странах, где инфляция опережает заработную плату, а более 820 млн человек — примерно каждый десятый человек на Земле — голодают. 

Авторы отчета указывают, что десятки страны находятся на грани банкротства, а самые бедные страны сейчас тратят в четыре раза больше на погашение долгов перед богатыми кредиторами, чем на здравоохранение. Три четверти правительств мира планируют сокращение расходов государственного сектора, в том числе на здравоохранение и образование, на $7,8 трлн в течение следующих пяти лет. 

В Oxfam считают, что налог в размере до 5% на мультимиллионеров и миллиардеров во всем мире может собрать $1,7 трлн в год, что достаточно, чтобы вывести из бедности 2 млрд человек. 

Зарабатывали $2,7 млрд в день: 1% сверхбогатых завладели 63% мирового богатства – Oxfam

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Роман Бриль
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