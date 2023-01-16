Зарабатывали $2,7 млрд в день: 1% сверхбогатых завладели 63% мирового богатства – Oxfam

Начиная с кризиса пандемии COVID-19 в 2020 году и до конца 2022 года состояние 1% самых богатых жителей планеты увеличилось на $26 трлн (63% от созданного за этого время глобального ВВП), в то время как остальному миру досталось $16 трлн. Об этом говорится в исследовании организации Oxfam "Выживание сверхбогатых", опубликованное в первый день Всемирного экономического форума в Давосе.

За последнее два года состояние миллиардеров увеличивалось на $2,7 млрд в день. Количество и состояние миллиардеров удвоились за последние десять лет, говорится в отчете.

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Богатство миллиардеров выросло в 2022 году благодаря быстрому росту прибыли в секторах продуктов питания и энергии. В исследовании показано, что 95 продовольственных и энергетических корпораций как минимум удвоили свою прибыль в 2022 году. Они получили $306 млрд дополнительной прибыли и выплатили $257 млрд (84%) из этой суммы богатым акционерам.

В то же время по крайней мере 1,7 млрд рабочих сейчас живут в странах, где инфляция опережает заработную плату, а более 820 млн человек — примерно каждый десятый человек на Земле — голодают.

Авторы отчета указывают, что десятки страны находятся на грани банкротства, а самые бедные страны сейчас тратят в четыре раза больше на погашение долгов перед богатыми кредиторами, чем на здравоохранение. Три четверти правительств мира планируют сокращение расходов государственного сектора, в том числе на здравоохранение и образование, на $7,8 трлн в течение следующих пяти лет.

В Oxfam считают, что налог в размере до 5% на мультимиллионеров и миллиардеров во всем мире может собрать $1,7 трлн в год, что достаточно, чтобы вывести из бедности 2 млрд человек.

18 января 2022 года Oxfam показал, что состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое с начала пандемии.

27 декабря Forbes написал, что 20 богатейших украинцев потеряли за время войны более $20 млрд.

16 января 2023 года Bloomberg узнал, что российские и китайские миллиардеры не будут в этом году участвовать в Давосе.

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Роман Бриль

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