Состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое с начала пандемии

С начала пандемии коронавируса 10 богатейших людей мира вдвое увеличили свое совокупное состояние — с $700 млрд до $1,5 трлн. Об этом говорится в докладе организации Oxfam.

Согласно данным Forbes, на которые ссылается Oxfam, в десятку самых богатых людей мира входят: основатель Amazon Джефф Безос, основатель Tesla Илон Маск, основатель Meta Марк Цукерберг, владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Oracle Ларри Эллисон, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

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С марта 2020 года их состояние увеличивалось на $1,3 млрд в день. Пока сверхбогатые извлекали выгоду из пандемии, еще 163 млн человек оказались за чертой бедности. Oxfam прогнозирует, что к 2030 году 3,3 млрд человек будут жить менее чем на 5,5 доллара в день.

В организации считают, что миллиардеры, среди прочего, выиграли на росте курсов акций на фоне вливания триллионов долларов в фондовые рынки правительствами разных стран в попытках спасти экономику.

Для изменения ситуации эксперты предлагают облагать большим налогом на капитал самых богатых людей и наиболее прибыльные компании, инвестировать эти средства в здравоохранение и социальную защиту, отказаться от правил интеллектуальной собственности в отношении технологий вакцинации против COVID-19, установить более строгие правовые стандарты для защиты работников и другое.

"Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они все равно будут богаче 99% всех людей на этой планете. Сейчас у них в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 миллиарда человек", — заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

Расчеты Oxfam основаны на рейтинге миллиардеров Forbes за 2021 год, а также данных Credit Suisse и Всемирного банка.

Oxfam – международное объединение из 21 организаций, целью которого является решение проблем бедности.

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8 октября 2020 года состояние миллиардеров во время пандемии достигло рекордного уровня – $10,2 трлн к концу июля 2020 года, причем больше всего зарабатывали высшие руководители технологических и промышленных предприятий.

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Наталия Софиенко

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