Состояние миллиардеров во время пандемии выросло на 27%. И это рекорд

Состояние миллиардеров во время пандемии достигло рекордного уровня – $10,2 трлн к концу июля 2020 года, причем больше всего зарабатывали высшие руководители технологических и промышленных предприятий. Об этом свидетельствуют данные швейцарского банка UBS, передает ВВС.

Общее состояние долларовых миллиардеров мира возросло на 27,5% во время глобальной пандемии. Это новый максимум, который превзошел предыдущий рекорд, – $8,9 трлн в конце 2017 года.

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В отчете также говорится, что количество миллиардеров достигло нового максимума – 2189 человек по сравнению с 2158 в 2017 году. Наибольшее скопление богатых людей остается в США, где американские миллиардеры имеют $3,5 трлн по сравнению с $1,7 трлн в Китае.

По данным исследования, миллиардеры в технологиях и здравоохранения с большим отрывом опережают остальных.

Самый скромный рост показали финансы и рынок медиа.

Объем трат миллиардеров на благотворительность также стал рекордным, утверждают UBS и PwC. На борьбу с пандемией они направили больше, чем когда-либо в истории.

В начале августа в Конгрессе США зарегистрирован законопроект о введении разового налога для миллиардеров, чье состояние увеличилось во время пандемии COVID-19.

В конце августа стали известно, что Джефф Безос стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $200 млрд. Рост цены акций компании Amazon на 2% в среду 26 августа увеличило личное состояние Джеффа Безоса на $4,9 млрд до отметки $203 млрд.

Экс-жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной мира.

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Наталия Софиенко

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