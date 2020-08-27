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Джефф Безос стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $200 млрд

27.08.2020, 11:05
Джефф Безос стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $200 млрд - Фото
Джеймс Безос (фото - пресс-служба Blue Origin)

Рост цены акций компании Amazon на 2% в среду 26 августа увеличило личное состояние Джеффа Безоса на $4,9 млрд до отметки $203 млрд. Безос стал первым человеком в мире, кто смог заработать $200 млрд, пишет Forbes. 

На начало 2020 года состояние Безоса оценивалось в $115 млрд. Рост стоимости акций Amazon на 80% с 1 января текущего года принесли мультимиллиардеру дополнительно $85 млрд. При этом Безос владеет только 11% акций Amazon. Безос также является собственником издательства The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin.

Безос был бы еще богаче, но в ходе бракоразводного процесса в июле 2019 года он отдал 25% акций Amazon бывшей супруге Маккензи Скотт. Состояние экс-супруги оценивается сегодня в $67 млрд, что делает ее 14-м самым богатым человеком в мире.

Разрыв в размере состояния между Джеффом Безосом и Биллом Гейтсом (второй самый богатый человек в мире) составляет $84 млрд.

В число сентимиллиардеров (состояние больше $100 млрд) также входит основатель Facebook Марк Цукерберг ($109 млрд) и глава LVМH Бернар Арно ($115 млрд).  

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Роман Брыль
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