Джефф Безос вернул себе первое место в списке богачей

Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире по версии Forbes. На данный момент состояние Безоса составляет $117,2 млрд.

На втором месте оказался Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, с состоянием в $112,9 млрд.

Замыкает тройку лидеров сооснователь Microsoft Билл Гейтс с $110,4 млрд.

Вот как выглядит топ-10 самых богатых людей мира по версии Forbes:

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