Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Джефф Безос вернул себе первое место в списке богачей

Джефф Безос вернул себе первое место в списке богачей
22.01.2020, 12:20

Состояние владельца Amazon на данный момент составляет $117,2 млрд

Глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека в мире по версии Forbes. На данный момент состояние Безоса составляет $117,2 млрд.

На втором месте оказался Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, с состоянием в $112,9 млрд.

Замыкает тройку лидеров сооснователь Microsoft Билл Гейтс с $110,4 млрд.

Вот как выглядит топ-10 самых богатых людей мира по версии Forbes:

Читайте также: За год состояние богатейших людей мира выросло на 25% - Bloomberg

  • Ранее сообщалось, что владельца Amazon Джеффа Безоса с первого места в списке самых богатых людей мира сместил глава компании LVMH Бернар Арно. Это произошло в результате падения акций компании Безоса на 0,7% (на $760 млн).

Напишите нам
джефф безос Билл Гейтс Бернар Арно
Комментарии
Последние новости
 