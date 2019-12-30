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За год состояние богатейших людей мира выросло на 25% - Bloomberg

За год состояние богатейших людей мира выросло на 25% - Bloomberg
30.12.2019, 13:49

Самые богатые люди в мире получили в 2019 году $1,2 трлн

В 2019 году богатейшим в мире остается американский миллиардер Джефф Безос, состояние которого оценивается в $116 млрд, несмотря на потерю $9 млрд при разводе.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, совокупное богатство 500 самых богатых людей в мире составляет $5,9 трлн, что почти на 25% или на $1,2 трлн больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что самым молодым миллиардером стала Кайли Дженнер, создательница одноименной линии косметики. Ее компания Kylie Cosmetics в этом году подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc., после чего Дженнер продала 51% акций за $600 млн.

Больше всего денег заработал Бернар Арно, его состояние увеличилось на $36,5 млрд, Билл Гейтс и Марк Цукерберг также стали богаче более чем на $20 млрд.

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