Состояние основателя Amazon Безоса достигло рекордных $180 млрд
09.07.2020, 16:55
Фото: EPA
Котировки акции Amazon 8 июля достигли рекордного максимума и капитализация компании выросла до $1,54 трлн. В результате, состояние ее основателя Джеффа Безоса (принадлежит 11,1% акций) увеличилось до $182,6 млрд, пишет Forbes.
Отмечается, что на момент закрытия рынка в среду - это самый высокий уровень чистых активов за почти 40 лет статистики Forbes.
В издании напоминают, что в марте, когда коронавирус начал стремительно распространяться в США, акции Amazon упали на 15%. С тех пор акции выросли более чем на 80% с минимальной отметки 12 марта. Связано это с тем, что потребители увеличивают количество покупок онлайн.
- В январе Безос переместился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира, уступив Бернару Арно, но уже через 4 дня вернул себе звание самого богатого человека в мире.
- За время пандемии коронавируса глава и основатель интернет-компании Amazon увеличил свое состояние на $24 млрд.
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