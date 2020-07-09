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Состояние основателя Amazon Безоса достигло рекордных $180 млрд

09.07.2020, 16:55
Состояние основателя Amazon Безоса достигло рекордных $180 млрд - Фото
Фото: EPA

Котировки акции Amazon 8 июля достигли рекордного максимума и капитализация компании выросла до $1,54 трлн. В результате, состояние ее основателя Джеффа Безоса (принадлежит 11,1% акций) увеличилось до $182,6 млрд, пишет Forbes.

Отмечается, что на момент закрытия рынка в среду - это самый высокий уровень чистых активов за почти 40 лет статистики Forbes.

В издании напоминают, что в марте, когда коронавирус начал стремительно распространяться в США, акции Amazon упали на 15%. С тех пор акции выросли более чем на 80% с минимальной отметки 12 марта. Связано это с тем, что потребители увеличивают количество покупок онлайн.

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Анна Андреева
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