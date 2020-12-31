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Заработал $70 млрд на вакцине и воде. В Азии – новый богатейший человек

31.12.2020, 15:14
Заработал $70 млрд на вакцине и воде. В Азии – новый богатейший человек - Фото
Чжун Шаньшань (Фото: SCMP)

Самым богатым человеком в Азии стал миллиардер Чжун Шаньшань с состоянием в $77,8 млрд. За 2020 год собственный капитал Шаньшаня вырос на $70,9 млрд, что подняло его на 11 место среди богатейших людей мира, сообщает Bloomberg.

Капитал Шаньшаня показал один из самых стремительных ростов в истории, отмечает издание. С первого места он сместил индийского бизнесмена и главу Reliance Industries Мукеша Амбани. Успехом Шаньшань обязан своим компаниям Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise и Nongfu Spring.

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Его Beijing Wantai разрабатывает вакцины, в том числе – от COVID-19. В апреле 2020 года компания вышла на IPO, а стоимость ее акций выросла на 2000%.

Nongfu Spring занимается продажей бутилированной воды. Компания стала одной из самых популярных в Гонконге. В сентябре она вышла на IPO, а ее акции выросли на 155%.

На позицию бизнесмена в рейтинге повлияло усиленное давление Китая на техногигантов. В частности – надзор над Alibaba Джека Ма, который еще в начале года был богатейшим в Азии.

Чжун Шаньшань родился в 1954 году в Ханчжоу. Он окончил Открытый университет Гонконга и работал репортером в 1980 годах. В 1996 году он основал Nongfu Spring и сегодня непосредственно управляет компанией.

Миллиардер известен как "Одинокий волк", т.к. не участвует в бизнес-группах или политике. По данным китайского издания The Paper, он редко появляется на публике или общается со СМИ.

"Я одинокий человек, меня не волнует, что делают или думают мои коллеги", – заявлял Шаньшань.

  • 11 марта 2020 года владелец Alibaba Джек Ма опустился на второе место среди богатейших людей Азии. Первенство принял глава индийской Reliance Industries Мукеш Амбани.
  • За октябрь-декабрь 2020 года состояние Джека Ма сократилось на $11 млрд (до $50,9 млрд) из-за давления на его бизнес со стороны китайских властей. Он опустился на 25 место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

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Александр Мясищев
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