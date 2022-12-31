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Заробитчане уменьшили перевод денег в Украину

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 15:34
Заробитчане уменьшили перевод денег в Украину - Фото
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за ноябрь 2022 года составил $1,099 млрд, что на 9,4% меньше, чем годом ранее ($1,213 млрд). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За январь-ноябрь 2022 года в Украину поступило $11,986 млрд, что на 5,8% меньше, чем годом ранее ($12,720 млрд).

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НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

В 2021 году трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму $15,026 млрд, что на 25,4% больше, чем годом ранее ($11,980 млрд).

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Наталія Софієнко
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Украина трудовые мигранты
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