Заробитчане уменьшили перевод денег в Украину

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за ноябрь 2022 года составил $1,099 млрд, что на 9,4% меньше, чем годом ранее ($1,213 млрд). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За январь-ноябрь 2022 года в Украину поступило $11,986 млрд, что на 5,8% меньше, чем годом ранее ($12,720 млрд).

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НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

В 2021 году трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму $15,026 млрд, что на 25,4% больше, чем годом ранее ($11,980 млрд).

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Наталія Софієнко

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