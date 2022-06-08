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Зарплаты госслужащим и учителям в Украине до конца года будет финансировать Всемирный банк

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 12:23
Зарплаты госслужащим и учителям в Украине до конца года будет финансировать Всемирный банк - Фото
Фото: EPA

Новый заем Всемирного банка на $1,5 млрд позволит Украине платить зарплаты государственным служащим и педагогам до конца года. Об этом рассказал региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью Интерфакс-Украина.

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"В рамках такого варианта финансирования, Всемирный банк берет на себя обязательство по возмещению правительству всех расходов на выплаты зарплат основным категориям государственных служащих, а также зарплат педагогов ежемесячно (начиная с марта, после начала войны, по крайней мере до конца года), при условии, что заработная плата фактически выплачивается в полном объеме", – сообщил он.

Заем одобрен в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (или PEACE в Украине) и не является ссудой на политику развития.

"Следовательно, после выделения первоначальной значительной суммы возмещения за период с марта по май, оставшуюся сумму будут выплачивать ежемесячно на основе подтверждения фактических расходов", – отметил региональный директор.

Он заявил, что это поможет Украине сохранить и защитить потенциал правительства и в текущей военной ситуации, и позже для восстановления экономики.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время Украине потребуется помощь в размере минимум $5 млрд в месяц, чтобы поддерживать работу правительства во время войны и вызванную вторжением России остановку значительной части экономики.
Андрей Водяный
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Всемирный банк зарплаты учителя госслужба
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