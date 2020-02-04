Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зарплаты президента и премьера могут привязать к росту ВВП

Зарплаты президента и премьера могут привязать к росту ВВП
04.02.2020, 12:30

Министр Дубилет разработал новую "архитектуру" зарплат государственных чиновников, но пока ее не утвердили

В Кабинете министров создали новую "архитектуру" зарплат государственных топ-менеджеров, в которой привязали премии первых лиц к росту ВВП Украины. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет агентству Интерфакс-Украина.

"Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу", - сказал Дубилет.
По его словам, уже создана презентация с описанием новой архитектуры зарплат, премьер-министр и президент должны дать свою резолюцию на это предложение.

"Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь", - пояснил министр.

Он отметил, что для каждой должности будут свои KPI и подходы.

Читайте также: Политик, госслужащий и бизнесмен: кто и как зарабатывает на жизнь

"Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП… У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое - это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах", - рассказал Дубилет.

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний, по его словам, еще обсуждаются. Главное, чтобы они были рыночными, но меньше, чем в частном секторе, отметил министр.

"Мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, потому что в госсекторе ты должен получать меньше, чем рынок. Это все предварительные сырые мысли, у нас идет дискуссия", - заявил министр.

Читайте также: Все возмущены зарплатами в правительстве. Мы сравнили их с европейскими. Все грустно

Напишите нам
Дмитрий Дубилет зарплаты топ-менеджеров госкомпаний зарплата министра зарплата госчиновника
Комментарии
Последние новости
 