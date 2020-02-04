Зарплаты президента и премьера могут привязать к росту ВВП

В Кабинете министров создали новую "архитектуру" зарплат государственных топ-менеджеров, в которой привязали премии первых лиц к росту ВВП Украины. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет агентству Интерфакс-Украина.

"Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу", - сказал Дубилет.

По его словам, уже создана презентация с описанием новой архитектуры зарплат, премьер-министр и президент должны дать свою резолюцию на это предложение.

"Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третьей стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь", - пояснил министр.

Он отметил, что для каждой должности будут свои KPI и подходы.

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"Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП… У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое - это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах", - рассказал Дубилет.

Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний, по его словам, еще обсуждаются. Главное, чтобы они были рыночными, но меньше, чем в частном секторе, отметил министр.

"Мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, потому что в госсекторе ты должен получать меньше, чем рынок. Это все предварительные сырые мысли, у нас идет дискуссия", - заявил министр.

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