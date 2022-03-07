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Зеленский анонсировал налоговые льготы на время войны: ФОПов освободят от ЕСВ

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 11:53
Зеленский анонсировал налоговые льготы на время войны: ФОПов освободят от ЕСВ - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство Украины намерено ввести налоговые льготы на время войны. Об этом он сказал в обращении в понедельник, 7 марта.

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Физические лица-предприниматели (ФОПы) первой и второй групп будут освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Предприятия и ФОПы третьей группы также будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований, в том числе территориальной обороны.

На всех территориях, где ведутся боевые действия, временно отменяется налог на землю и арендная плата за землю государственной и коммунальной собственности.

Все налоговые льготы вводятся на время военного положения и на первый год после его завершения.

Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить.

"Это только первая часть большого пакета помощи", – заявил Зеленский.

Он заверил, что, несмотря на войну, государство собирается выполнять свои обязательства, в том числе по выплате проиндексированных пенсий, и поблагодарил предпринимателей, которые продолжают работать и платить зарплату работникам.

Андрей Водяный
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