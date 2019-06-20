Зеленский анонсировал создание Службы финансовых расследований

Службу безопасности Украины лишат функций расследования экономических преступлений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнесом 20 июня.

Как передает корреспондент LIGA.net, глава государства заявил, что после парламентских выборов должна появиться Государственная служба финансовых расследований.

"Отдельная тема - это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины", - подчеркнул президент.

По его словам, этим вопросом на операционном уровне занимается Иван Баканов (первый замглавы СБУ, - ред.).

Зеленский отметил, что как только будет сформирована новая Верховная Рада, будет предложено безотлагательно избавить СБУ от несвойственных ей функций.

"Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - сказал Зеленский.