Зеленский изменил состав Национального инвестсовета

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ №588/2019 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в персональный состав Национального инвестсовета введены: Дэвид Ливингстон - главный исполнительный директор корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки (США) (по согласию); Хироши Микитани - председатель правления и исполнительный директор компании Rakuten Inc. (Япония) (по согласию); Джейми Миллер - старший вице-президент, финансовый директор компании General Electric (США) (по согласию);

Утверждены в персональном составе Нацсовета: Алексей Гончарук - заместитель руководителя Офиса президента Украины; Вадим Пристайко - заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Выведен из состава инвестиционного совета Джеймс Коулз - глава правления компании Metro AG.