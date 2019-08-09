Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский изменил состав Национального инвестсовета

Зеленский изменил состав Национального инвестсовета
09.08.2019, 13:25

Президент подписал указ об изменениях в составе Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ №588/2019 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в персональный состав Национального инвестсовета введены: Дэвид Ливингстон - главный исполнительный директор корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки (США) (по согласию); Хироши Микитани - председатель правления и исполнительный директор компании Rakuten Inc. (Япония) (по согласию); Джейми Миллер - старший вице-президент, финансовый директор компании General Electric (США) (по согласию);

Утверждены в персональном составе Нацсовета: Алексей Гончарук - заместитель руководителя Офиса президента Украины; Вадим Пристайко - заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Выведен из состава инвестиционного совета Джеймс Коулз - глава правления компании Metro AG.

Напишите нам
Комментарии
Последние новости
 