Зеленский: Количество олигархов впервые уменьшилось. Минус Медведчук
Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Виктор Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами. Об этом президент Владимир Зеленский написал в колонке для сайта Фокус.
"Кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 1990-х годов? Вы знаете фамилии этих людей. Они ежегодно перечисляются в списке самых богатых украинцев. А что же остальные? Общество должно просто адаптироваться к тому, как эти избранные и приближенные к ним распределяли между собой ресурсы – политический, финансовый, промышленный, медийный", – отмечает Зеленский.
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По его словам, игру по правилам "избранные" моделировали для себя.
"Откровенно скажу, государство, где есть подобная неравенство, точно не может быть комфортным и конкурентным. Абсолютное большинство украинцев не считало такую ситуацию справедливой. Именно это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов, наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество", – пишет президент.
По мнению главы государства, кое-что действующей власти уже удается.
"К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", – пишет Зеленский.
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Он подчеркнул, что будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами.
"Это могли бы сделать и власти, которые были раньше. Если бы хотели. Но тогда считалось, что олигархи – это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность", – считает президент.
Зеленский сообщил, что в ближайшее время обществу будет представлен "фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему".
"Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе. Мы это обеспечим – и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту на протяжении десятилетий, наконец, решит в том числе, и проблему бедности", – считает президент.
- 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения. Медведчук назвал их "незаконными" и заявил, что президент Зеленский перешел последние границы. В Кремле сказали, что "очень встревожены" санкциями против Медведчука.
- 11 мая СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Также в СБУ заявляют, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
- 14 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
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