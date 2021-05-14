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Зеленский: Количество олигархов впервые уменьшилось. Минус Медведчук

14.05.2021, 11:13
Зеленский: Количество олигархов впервые уменьшилось. Минус Медведчук - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Виктор Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами. Об этом президент Владимир Зеленский написал в колонке для сайта Фокус.

"Кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 1990-х годов? Вы знаете фамилии этих людей. Они ежегодно перечисляются в списке самых богатых украинцев. А что же остальные? Общество должно просто адаптироваться к тому, как эти избранные и приближенные к ним распределяли между собой ресурсы – политический, финансовый, промышленный, медийный", – отмечает Зеленский.

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По его словам, игру по правилам "избранные" моделировали для себя.

"Откровенно скажу, государство, где есть подобная неравенство, точно не может быть комфортным и конкурентным. Абсолютное большинство украинцев не считало такую ​​ситуацию справедливой. Именно это и отразилось на итогах выборов 2019 года. То, с каким красноречивым результатом проиграл тогда один из олигархов, наглядно демонстрирует, на что на самом деле рассчитывает общество", – пишет президент.

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По мнению главы государства, кое-что действующей власти уже удается.

"К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", – пишет Зеленский.

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Он подчеркнул, что будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами.

"Это могли бы сделать и власти, которые были раньше. Если бы хотели. Но тогда считалось, что олигархи – это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность", – считает президент.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время обществу будет представлен "фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему".

"Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе. Мы это обеспечим – и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту на протяжении десятилетий, наконец, решит в том числе, и проблему бедности", – считает президент.

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Юрий Тарасовский
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