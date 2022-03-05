Зеленский: Украине уже пообещали десятки миллиардов долларов на восстановление после войны

Крупнейшие финансовые учреждения готовы предоставить десятки миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении.

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"Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, исполнительным директором МВФ Кристиной Георгиевой о предоставление помощи на восстановления экономики и городов после войны.

Зеленский подчеркнул, что это только первые решения мировых финансовых институций.

4 марта совет Европейского инвестиционного банка уже одобрил финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро в рамках первого пакета помощи.

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Наталия Фреик

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