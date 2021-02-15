Зеленский о визите в ОАЭ: подписаны меморандумы и контракты на $3 млрд

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Украина и ОАЭ подписали контракты и меморандумы на $3 млрд. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам первого дня рабочего визита в эту страну.

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"Меморандумы и контракты на $3 млрд. Первый день в ОАЭ был успешным! Продолжаем!", – написал Зеленский в Twitter.

Дополнено. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в частности, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации госсобственности в Украине.

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom. Планируется также внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность строительства совместных заводов за пределами Украины.

Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании.

В ОП сообщили, что рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

Кроме того, 18 украинских частных компаний, среди которых Интерпайп, Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.

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Юрий Тарасовский

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