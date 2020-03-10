Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в Таможенный кодекс

Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в Таможенный кодекс
10.03.2020, 16:43

Глава государства Зеленский просит Раду уточнить термины в Таможенном кодексе. Законопроект определен как неотложный

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины".

Законопроект подан в парламент 10 марта и в тот же день передан на рассмотрение финансового комитета. Документ определен главой государства как неотложный.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его цель – уточнение наименований в системе судоустройства и прокуратуры в связи с переименованием Генпрокуратуры в Офис генпрокурора.

"Законопроектом предлагается внести изменения в часть девятую статьи 340, часть первую статьи 359, часть вторую статьи 456 и часть вторую статьи 457 Таможенного кодекса Украины относительно чисто технической замены слов "Верховный Суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины " словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис Генерального прокурора" соответственно", - сказано в записке.

  • Генпрокуратура была переименована в Офис генпрокурора со 2 января в рамках реформы органа. Перед преобразованием ГПУ в Офис генпрокурора была проведена аттестация, которую не сумели пройти 55% прокуроров. Реформированием прокуратуры занимался Руслан Рябошапка. 5 марта Рада выразила ему недоверие. 
Кучук Марина
Напишите нам
Владимир Зеленский верховный суд таможенный кодекс Офис генпрокурора
Комментарии
Последние новости
 