Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в Таможенный кодекс

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины".

Законопроект подан в парламент 10 марта и в тот же день передан на рассмотрение финансового комитета. Документ определен главой государства как неотложный.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, его цель – уточнение наименований в системе судоустройства и прокуратуры в связи с переименованием Генпрокуратуры в Офис генпрокурора.

"Законопроектом предлагается внести изменения в часть девятую статьи 340, часть первую статьи 359, часть вторую статьи 456 и часть вторую статьи 457 Таможенного кодекса Украины относительно чисто технической замены слов "Верховный Суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины " словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис Генерального прокурора" соответственно", - сказано в записке.