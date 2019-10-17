Зеленский подписал закон, который вносит изменения в бюджет-2019

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который касается увеличения финансирования на автодороги на 1,17 млрд грн в государственном бюджет на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что цель документа - обеспечить эффективное использование предусмотренных в госбюджете на текущий год средств для реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог.

Закон №149-IX "О внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2019 год" Верховная Рада приняла 2 октября. В силу вступает 18 октября.