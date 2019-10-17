Зеленский подписал закон, который вносит изменения в бюджет-2019

Президент подписал закон о перераспределении средств на развитие и содержание автодорог
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который касается увеличения финансирования на автодороги на 1,17 млрд грн в государственном бюджет на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что цель документа - обеспечить эффективное использование предусмотренных в госбюджете на текущий год средств для реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог.
Закон №149-IX "О внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2019 год" Верховная Рада приняла 2 октября. В силу вступает 18 октября.
- На дорожный фонд-2019 из госбюджета текущего года было выделено 50,4 млрд грн. Общий объем финансирования развития дорог в 2019 году составляет 55,6 млрд грн. Это на 17,5 млрд грн или в 1,5 раза больше, чем аналогичные расходы в 2018 году.
- В 2020 году правительство планирует направить на дороги рекордную сумму - 74,4 млрд грн.
- Сегодня, 17 октября, Верховная Рада приняла закон об аудите автодорог.
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С 1 сентября в Украине вступили в силу новые строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог, которые, как ожидается, повысят на них безопасность.