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Зеленский подписал закон, который вносит изменения в бюджет-2019

Зеленский подписал закон, который вносит изменения в бюджет-2019
17.10.2019, 15:05

Президент подписал закон о перераспределении средств на развитие и содержание автодорог

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который касается увеличения финансирования на автодороги на 1,17 млрд грн в государственном бюджет на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что цель документа - обеспечить эффективное использование предусмотренных в госбюджете на текущий год средств для реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог.

Закон №149-IX "О внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2019 год" Верховная Рада приняла 2 октября. В силу вступает 18 октября.

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Владимир Зеленский бюджет автодороги
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