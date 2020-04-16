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Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов

Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов
16.04.2020, 12:05

Президент Зеленский подписал закон о едином счете, который должен облегчить уплату налогов для бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал закон №559-IX о едином счете для уплаты налогов, в котором учтены его правки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, по предложению президента, из закона изъята вызвавшая резонанс “табачная поправка” о фиксированных наценках на сигареты.

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Закон обеспечивает создание единого счета для уплаты через электронный кабинет налогоплательщика единого социального взноса (ЕСВ) и налогов, кроме НДС, акцизов на топливо и спирт, таможенных платежей.

Ожидается, что он упростит уплату налогов и уменьшит количество ошибочных платежей.

  • Верховная Рада приняла законопроект №1049 в октябре 2019-го, но президент ветировал его из-за содержащейся “табачной поправки” о фиксированной наценке на сигареты. Эта правка увеличила бы стоимость сигарет на 18%.
  • В феврале Зеленский вернул законопроект в Раду вместе со своими предложениями, отменяющими, в том числе, “табачную поправку”.
  • В Минфине отмечали, что задержка с принятием закона о едином счете приводит к миллиардным недополучениям бюджета от акцизов.
Марина Кучук
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табачная поправка единый счет налоги
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