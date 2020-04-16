Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов

Президент Владимир Зеленский подписал закон №559-IX о едином счете для уплаты налогов, в котором учтены его правки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, по предложению президента, из закона изъята вызвавшая резонанс “табачная поправка” о фиксированных наценках на сигареты.
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Закон обеспечивает создание единого счета для уплаты через электронный кабинет налогоплательщика единого социального взноса (ЕСВ) и налогов, кроме НДС, акцизов на топливо и спирт, таможенных платежей.
Ожидается, что он упростит уплату налогов и уменьшит количество ошибочных платежей.