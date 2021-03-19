Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать национальный фонд инвестиций. Такой указ Зеленский подписал сегодня 19 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Цель создания фонда – создание условий для реализации инвестиционных проектов, развитие международного экономического сотрудничества и рост конкурентоспособности украинской экономики.

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В частности, Зеленский поручил Кабмину определить направления деятельности фонда порядка формирования уставного капитала.

Правительство также должно определить источники формирования денег фонда и решить, как использовать его прибыль. Кабмин должен определить органы управления фондом и способ контроля за его деятельностью.

По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украину в первом полугодии 2020 года упали на 35% (до 163,8 млрд грн) по сравнению с показателями 2019-го.

По данным AVentures, за 2020 год инвестиции в украинскую IT-отрасль выросли до рекордных $571 млн.

18 марта 2021 года замминистра экономики Ирина Новикова на форуме "Украина 30" сообщила, что в 2021 году Украина привлек $5 млрд инвестиций.

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Александр Мясищев

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