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Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций

19.03.2021, 15:47
Зеленский поручил Кабмину создать национальный фонд инвестиций - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать национальный фонд инвестиций. Такой указ Зеленский подписал сегодня 19 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Цель создания фонда – создание условий для реализации инвестиционных проектов, развитие международного экономического сотрудничества и рост конкурентоспособности украинской экономики.

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В частности, Зеленский поручил Кабмину определить направления деятельности фонда порядка формирования уставного капитала.

Правительство также должно определить источники формирования денег фонда и решить, как использовать его прибыль. Кабмин должен определить органы управления фондом и способ контроля за его деятельностью.

  • По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украину в первом полугодии 2020 года упали на 35% (до 163,8 млрд грн) по сравнению с показателями 2019-го.
  • По данным AVentures, за 2020 год инвестиции в украинскую IT-отрасль выросли до рекордных $571 млн.
  • 18 марта 2021 года замминистра экономики Ирина Новикова на форуме "Украина 30" сообщила, что в 2021 году Украина привлек $5 млрд инвестиций.

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Александр Мясищев
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Владимир Зеленский инвестиции национальный фонд инвестиций
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