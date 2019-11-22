Зеленский предложил миллиардеру из Египта инвестировать в Украину

Президент Владимир Зеленский 21 ноября встретился с исполнительным главой компании Orascom Investment Holding Нагибом Онси Савирисом. Бизнесмен заявил, что интересуется возможностью инвестировать в Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам Зеленского, приоритетом является фокус на росте экономики, и возможно это только с привлечением иностранных инвестиций. "За 3-й квартал украинская экономика выросла на 4,2%, международные рейтинговые агентства улучшают суверенные рейтинги Украины, мы растем в рейтинге Doing Business. Все это дает нам оптимизм для дальнейшего роста", - сказал он.

Зеленский также рассказал миллиардеру о проведенных в Украине структурных реформах, направленных на привлечение инвестиций в экономику.

"Мы начали процесс приватизации с себя – первыми предприятиями, которые переданы на приватизацию, были именно предприятия, подчиняющиеся Офису Президента. Среди них есть интересные объекты для инвестиций в недвижимость, в частности – гостиницы "Украина" и "Днепр". Поскольку в вашем портфолио есть ряд очень успешных проектов в сфере туризма и гостиничного бизнеса, хочу пригласить вас принять участие в конкурсах на приватизацию. Также вам могут быть интересны туристические объекты по всей Украине", - подчеркнул президент, и предложил Савирису рассмотреть возможность инвестировать в банковский сектор Украины.