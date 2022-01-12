Зеленский сменил состав Национального инвестсовета: вывел Разумкова и Любченко

Президент Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета. Из совета исключили бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и экс-министр экономики Алексея Любченко. Соответствующий указ №8/2022 обнародован на сайте главы государства.

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Согласно документу, в персональный состав инвестсовета ввели спикера парламента Руслана Стефанчука, заместителя Офиса президента Ростислава Шурму и народного депутата от Слуги народа Галину Янченко.

Также в персональный состав инвестиционного совета президент утвердил грузинского управляющего партнер компании "LV&PARTNERS" Левана Варшаломидзе и вице-премьер-министр, министр экономики Юлию Свириденко.

Национальный инвестиционный совет занимается привлечением инвестиций в страну и госполитикой по улучшению инвестиционного климата. Совет был создан в 2016 году и сейчас является консультативным органом при Администрации президента.

25 июля 2019 года Зеленский назначил себя главой Национального инвестиционного совета. Его секретарем тогда стал Давид Арахамия. Национальный инвестсовет состоит из 29 человек.

В сентябре 2019 года президент Зеленский ввел в состав инвестсовета старшего вице-президента General Electric Жерома Пекресса.

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Наталия Фреик

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