Зеленский уверен в западной помощи на 2024 год: Думаю, это вопрос недель
Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз и США примут решение о финансировании Украины на 2024 год. Об этом он сказал, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я думаю, это вопрос недель. У меня есть положительные сигналы, что Европа поддержит нас, и я уверен, что так же решится вопрос с помощью в Конгрессе", — сказал Зеленский.
Он рассказал, что представители Украины посвятили очень много времени, чтобы это произошло.
"Я верю, что будет положительная реакция от наших партнеров", – сказал Зеленский.
Евросоюз рассмотрит финансовую помощь для Украины 1 февраля. Конгресс США должен был сделать это в январе, но прогресса в этом вопросе пока нет из-за внутренних споров между Демократической и Республиканской партией.
- МВФ считает, что задержка с предоставлением дополнительного финансирования поставит под угрозу восстановление экономики Украины.
- В Министерстве финансов США в конце ноября сказали, что нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что ей не хватило денег.