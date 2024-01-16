Зеленский уверен в западной помощи на 2024 год: Думаю, это вопрос недель

Президент Украины рассказал о положительных сигналах из Брюсселя по поводу финансовой помощи: "Уверен, что так же решится вопрос в Конгрессе"

Владимир Зеленский (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз и США примут решение о финансировании Украины на 2024 год. Об этом он сказал, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

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"Я думаю, это вопрос недель. У меня есть положительные сигналы, что Европа поддержит нас, и я уверен, что так же решится вопрос с помощью в Конгрессе", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что представители Украины посвятили очень много времени, чтобы это произошло.

"Я верю, что будет положительная реакция от наших партнеров", – сказал Зеленский.

Евросоюз рассмотрит финансовую помощь для Украины 1 февраля. Конгресс США должен был сделать это в январе, но прогресса в этом вопросе пока нет из-за внутренних споров между Демократической и Республиканской партией.