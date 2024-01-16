Зеленський упевнений у західній допомозі на 2024 рік: Думаю, це питання тижнів

Президент України розказав про позитивні сигнали з Брюсселя щодо фінансової допомоги: "Впевнений, що так само вирішиться питання в Конгресі"

Володимир Зеленський (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз і США ухвалять рішення про фінансування України на 2024 рік. Про це він сказав, виступаючи перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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"Я думаю, це питання тижнів. Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримає нас, і я впевнений, що так само вирішиться питання з допомогою в Конгресі", – сказав Зеленський.

Він розказав, що представники України присвятили дуже багато часу, щоб це сталося.

"Я вірю, що буде позитивна реакція від наших партнерів", – сказав Зеленський.

Євросоюз розгляне фінансову допомогу для України 1 лютого. Конгрес США мав зробити це у січні, але прогресу в цьому питанні поки що немає через внутрішні суперечки між Демократичною і Республіканською партіями.