Зеленський упевнений у західній допомозі на 2024 рік: Думаю, це питання тижнів
Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз і США ухвалять рішення про фінансування України на 2024 рік. Про це він сказав, виступаючи перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
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"Я думаю, це питання тижнів. Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримає нас, і я впевнений, що так само вирішиться питання з допомогою в Конгресі", – сказав Зеленський.
Він розказав, що представники України присвятили дуже багато часу, щоб це сталося.
"Я вірю, що буде позитивна реакція від наших партнерів", – сказав Зеленський.
Євросоюз розгляне фінансову допомогу для України 1 лютого. Конгрес США мав зробити це у січні, але прогресу в цьому питанні поки що немає через внутрішні суперечки між Демократичною і Республіканською партіями.
- МВФ вважає, що затримки з наданням додаткового фінансування поставлять під загрозу відновлення економіки України.
- У Міністерстві фінансів США наприкінці листопада сказали, що не можна допустити, щоб Україна програла, бо їй не вистачило грошей.