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03.07.2019, 09:36

Зеленский в Канаде встретился с представителем ВБ. О чем говорили

Зеленский в Канаде встретился с представителем ВБ. О чем говорили

Президент Украины и вице-президент Всемирного банка обсудили заинтересованность Украины в привлечении ВБ к реализации инфраструктурных проектов

Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Говорили о сотрудничестве с МВФ, большой приватизации и инфраструктурных проектах. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады. 

Зеленский также отметил, что отменено более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации. "Мы видим проведения этой приватизации уже в 2019 году", - сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что на сентябрь в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса. "И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил президент.

По словам Зеленского, для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

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Теги: Всемирный банк, Сирил Мюллер
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