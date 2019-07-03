Зеленский в Канаде встретился с представителем ВБ. О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто встретился с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Говорили о сотрудничестве с МВФ, большой приватизации и инфраструктурных проектах. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Зеленский также отметил, что отменено более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке большой приватизации. "Мы видим проведения этой приватизации уже в 2019 году", - сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что на сентябрь в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса. "И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил президент.

По словам Зеленского, для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.