Женский бизнес в Украине: государство дает до 1,5 млн грн на развитие компаний

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине стартовал набор участниц на третий сезон национального акселератора "Відважна 3. Цифровая эволюция бизнеса". Программа ориентирована на женщин-предпринимательниц, которые стремятся масштабировать свой бизнес и внедрять цифровые решения. Фонд финансовой поддержки в этом году составляет 6 млн грн, сообщает пресс-служба Министерство цифровой трансформации.

Программа продлится 14 недель в двух форматах: онлайн-лекции от экспертов и интенсивные очные и виртуальные буткемпы с поддержкой менторов. Участницы пройдут тест на определение цифровой зрелости бизнеса и получат персональные рекомендации для развития.

Новый сезон программы посвящен развитию цифровой зрелости бизнеса и внедрению инновационных технологий. К участию приглашаются: владелицы малого и среднего бизнеса; опытные предпринимательницы, нуждающиеся в поддержке при внедрении технологий; женщины, стремящиеся выйти на новые рынки, в том числе европейские.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, программа ориентирована на опытных женщин-предпринимателей, которые хотят стать более технологичными и инновационными.

В третьем сезоне образовательная программа построена на четырех ключевых блоках: "Мышление в цифровую эпоху", "Технологии цифровой трансформации", "Безопасность и цифровая инфраструктура" и "Управление цифровыми изменениями".

По результатам обучения 14 полуфиналисток программы получат по 300 000 грн на масштабирование и цифровую трансформацию бизнеса. Дополнительно три участницы Национального лектория смогут привлечь по 100 000 гривень на развитие своего дела при условии прохождения теста на определение цифровой зрелости бизнеса и представления финальной презентации.

Кульминацией сезона станет Grand Pitch Day, где 10 финалисток будут бороться за главный приз – 1,5 миллиона гривень для дальнейшего роста бизнеса и внедрения современных цифровых решений.

Кроме того, программа будет включать психологический блок, посвященный анализу и развитию бизнес-психологии участниц.

Прием заявок на участие открыт до 17 сентября 2025 года (23:59). За два предыдущих сезона акселератор привлек более 8 000 женщин, а грантовый фонд составил 6,5 млн грн.

Программа реализуется сетью Дія.Бізнес, Министерством цифровой трансформации, Офисом развития предпринимательства и экспорта при поддержке ПРООН и правительства Японии в рамках глобальной инициативы She’s Next Empowered by Visa.