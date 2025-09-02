Жіночий бізнес в Україні: держава дає до 1,5 млн грн на розвиток компаній

Українські підприємиці отримають гранти до 1,5 млн грн для масштабування бізнесу

Ілюстративне фото: depositphotos.com

В Україні стартував набір учасниць на третій сезон національного акселератора "Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу". Програма орієнтована на підприємиць, які прагнуть масштабувати бізнес і впроваджувати цифрові рішення. Цьогорічний фонд фінансової підтримки – 6 млн грн, інформує пресслужба Мінцифри.

Програма триватиме 14 тижнів у двох форматах: онлайн-лекції від експертів та інтенсивні офлайн- і віртуальні буткемпи з менторською підтримкою. Учасниці пройдуть тест на визначення цифрової зрілості бізнесу й отримають персональні рекомендації для розвитку.

Новий сезон програми зосереджений на розвитку цифрової зрілості бізнесу та впровадженні інноваційних технологій. До участі запрошуються: власниці малого й середнього бізнесу; підприємиці з досвідом, які потребують підтримки у впровадженні технологій; жінки, які прагнуть вийти на нові ринки, зокрема європейські.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, програма сфокусована на досвідчених підприємицях, які хочуть стати більш технологічними та інноваційними.

У третьому сезоні освітня програма побудована на чотирьох ключових блоках: "Мислення цифрової ери", "Технології цифрової трансформації", "Безпека й цифрова інфраструктура" та "Управління цифровими змінами.

За результатами навчання 14 півфіналісток програми отримають по 300 000 гривень для масштабування і цифрової трансформації бізнесу. Додатково три учасниці Національного лекторію зможуть залучити по 100 000 гривень на розвиток своєї справи за умови проходження тесту на визначення цифрової зрілості бізнесу й подання фінальної презентації.

Кульмінацією сезону стане Grand Pitch Day, де 10 фіналісток змагатимуться за головну винагороду — 1,5 мільйона гривень для подальшого зростання бізнесу та впровадження сучасних цифрових рішень.

Крім того, програма міститиме психологічний блок, присвячений аналізу й розвитку психології бізнесу учасниць.

Заявки на участь приймаються до 17 вересня 2025 року (23:59). За два попередні сезони акселератор залучив понад 8 000 жінок, а грантовий фонд склав 6,5 млн грн.

Програма реалізується мережею "Дія.Бізнес", Міністерством цифрової трансформації, Офісом розвитку підприємництва та експорту за підтримки ПРООН і уряду Японії у рамках глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.