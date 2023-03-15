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"Знаковое решение". Верховный суд Британии поддержал Украину в деле о "кредите Януковича"

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 12:35
Depositphotos_Британия

Верховный суд Великобритании в среду, 15 марта, решил, что иск России против Украины относительно еврооблигаций-2013 на сумму $3 млрд должен рассматриваться по полной процедуре в открытом заседании. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, которое называет такое решение знаковым.

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"Верховный суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде. Приняв это знаковое решение спустя более семи лет после того как Россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный суд поддержал позицию Украины, которую Украина уже заявляла много лет подряд", – заявило министерство.

Россия настаивала на упрощенной процедуре рассмотрения ее иска.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ее ходатайство, отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.

Теперь на Россию ложится груз доказать суду, что угрозы не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины.

Верховный суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций.

  • Украина получила $3 млрд российского кредита в декабре 2013 года после визита экс-президента Виктора Януковича в Москву. Всего Россия намеревалась выделить украинскому правительству $15 млрд.
  • Россияне выкупили весь пакет украинских еврооблигаций под 5% годовых со сроком обращения до конца 2015 года. Бумаги были выпущены на Ирландской фондовой бирже, сделка оформлялась по английскому праву.
  • Россия обратилась в суд Лондона в 2015 году, после того как стало окончательно ясно, что Украина после аннексии Крыма и войны в Донбассе не собирается возвращать "долг Януковича".
  • 18 декабря 2015 года Верховная Рада ввела мораторий на обслуживание обязательств перед Россией, в апреле 2016-го ограничение стало бессрочным.
Андрій Водяний
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