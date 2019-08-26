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Золото торгуется у максимума за 6 лет

Золото торгуется у максимума за 6 лет
26.08.2019, 12:45

Золото дорожает на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем

Цены на золото в понедельник, 26 августа, выросли и находятся в районе максимальной отметки 2013 года, сообщает Bloomberg.

Золото дорожает после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Китай готов возобновить торговые переговоры, сократив спрос на ценные металлы.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex на 12:30 по Киеву выросла на 0,08%, и составила $1538,85 за унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро, согласно нью-йоркской бирже, выросла на 0,93%, до $17,72 за унцию.

25 августа в 21:15 по Киеву был зафиксирован максимальный пик цен на золото ($1563,6 за унцию) и серебро ($17, 896 за унцию).

  • 23 августа, власти Китая решили ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% импорт из США, стоимостью около $75 млрд. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.
  • На следующий день президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении запланированных пошлин на импорт из Китая. С 1 сентября США введут 15%  пошлину (ранее планировалась 10%) на импортные китайские товары стоимостью $300 млрд. Пошлина на вторую группу товаров из Китая, стоимостью $250 млрд, с 1 октября составит не 25%, а 30%.
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цена на золото
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