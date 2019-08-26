Золото торгуется у максимума за 6 лет

Цены на золото в понедельник, 26 августа, выросли и находятся в районе максимальной отметки 2013 года, сообщает Bloomberg.

Золото дорожает после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Китай готов возобновить торговые переговоры, сократив спрос на ценные металлы.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex на 12:30 по Киеву выросла на 0,08%, и составила $1538,85 за унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро, согласно нью-йоркской бирже, выросла на 0,93%, до $17,72 за унцию.

25 августа в 21:15 по Киеву был зафиксирован максимальный пик цен на золото ($1563,6 за унцию) и серебро ($17, 896 за унцию).