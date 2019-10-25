1000 гривень вышли. Все о дизайне и защите новой банкноты

Незважаючи на стрімке поширення в Україні безготівкових розрахунків, готівкова гривня все рівно є популярною серед наших громадян. Тож створюючи нову банкноту найвищого номіналу гривні, Національний банк ретельно підходив до її розробки, враховуючи весь спектр характеристик – і дизайн, і надійна система захисту, і довговічність.

Що про неї важливо знати?

Чому важлива історична постать на банкноті?

Дизайн українських банкнот є візитівкою нашої країни. Він віддзеркалює історичне минуле та культурні здобутки України, тобто виконує також і просвітницьку функцію.

На банкнотах гривні зображені історичні особи та видатні діячі нашої країни – це вимога українського парламенту, який ще у 1991 році своєю постановою визначив принципові характеристики зовнішніх ознак гривні, номінали банкнот і перелік зображень видатних діячів історії та культури України на лицьовому боці відповідної банкноти.

Портрети видатних постатей запам’ятовуються краще, ніж будь-які інші зображення. З візуальних елементів банкноти людина найкраще запам’ятовує портрет, номінал і переважаючий колір.

Нова банкнота номіналом 1000 гривень, що з’явилася у обігу 25 жовтня, містить портрет Володимира Вернадського. Це – широко відомий у всьому світі науковець. Сфера його наукових інтересів величезна – кристалографія, геологія, радіогеологія, метеоритику, палеонтологія, ґрунтознавство, біогеохімія, мінералогія, геохімія, біологію, філософію, історію тощо.

Новая банкнота 1000 грн

В Україні Володимир Вернадський заснував десяток науково-дослідних інститутів. Як перший Президент Української Академії наук, він був співзасновником майже півсотні наукових структур у її складі. І те, що саме ця історична постать тепер зображена на українській гривні є дуже символічним. Таким чином, наша держава демонструє свої наукові надбання, підтверджує статус розумної та освіченої нації, знайомить мільйони українців та іноземців з цією сторінкою нашої історії.

Що потрібно знати про захист нової банкноти

Українські гроші добре захищені. Для виготовлення та захисту банкнот гривні нового зразка застосовуються найсучасніші та інноваційні технології.

Захисний комплекс розділяють на кілька рівнів.

Перший рівень – це візуальні та тактильні захисні ознаки для населення: водяні знаки, оптично-змінні елементи (елемент SPARK та віконна захисна стрічка), рельєфні та приховані (латентні) зображення, зображення на суміщення та інші.

Другий рівень – для касирів, йдеться про захисні ознаки які визначаються спеціальними детекторами та сортувальним обладнанням. Це цілий комплекс захисних елементів, які контролюються в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазонах опромінення, а також магнітними датчиками.

Третій рівень – експертний. Ці захисні елементи та відповідне спеціальне обладнання використовуються на рівні центрального банка для ідентифікації справжності банкнот національної валюти.

Нова тисячегривнева банкнота, як і інші банкноти нового зразка високих номіналів, містить більше 20 захисних елементів. Якщо уважно ставитися до грошей та знати візуальні захисні елементи, то можна уникнути багатьох проблем. У тому числі, знижується ризик бути ошуканим фальшивомонетниками.

Первинним захисним елементом є водяний знак − зображення, яке знаходиться на незадрукованій частині банкноти. При розгляді банкноти проти світла стає видимим зображення Володимира Вернадського, яке повторює портрет, надрукований на банкноті.

1000 гривень

Крім того, поряд з основним водяним знаком є світлий елемент водяного знаку у вигляді цифрового позначення номіналу.

Дуже важливий захисний елемент – рельєфний друк, який відчувається руками на дотик. Таким друком на лицьовому боці банкноти виконані портрет, написи і номінали.

Просто повертаючи банкноту в руках, легко перевірити кілька сучасних оптично-змінних елементів захисту. По перше, елемент SPARK (у вигляді квітки-кристалу). Під час повороту банкноти він має поступово змінювати колір від золотистого до нефритового і навпаки.

По друге, віконну захисну стрічку. Ця частково введена в товщу паперу пурпурна полімерна стрічка, містить цифрове зображення номіналу банкноти та тризуба – Малого Державного Герба України. При зміні кута нахилу банкноти спостерігається кінетичний ефект – змінюється напрямок руху її фонового зображення.

Більше елементів захисту банкноти можна дізнатися зі спеціального інтерактивного мобільного додатку, що розробив Національний банк. Завантаживши його на свій смартфон, можна завжди мати під рукою інформацію щодо елементів захисту для визначення справжності банкнот.