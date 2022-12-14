9-й пакет санкций против РФ будет. Но чуть позже. Когда снова закончится торговля Орбана

Евросоюз согласовал помощь Украине в размере $18 млрд на 2023 год. Долго согласовывал, но сделал это. Вместе с тем ЕС долго пытается договориться о девятом пакете санкций против России. Но пока еще не договорился? Почему?

Представьте, что вы попали в чат ОСМД, в котором 27 человек. И вам надо покрасить стену вашего дома, утеплить подъезд или просто выбрать горшок для кактуса и сделать это так, чтобы согласились все. Представили? Тихий ужас.

Но в ЕС все чуть лучше. Вроде бы. Дом интеллигентный. И только на первом этаже живет сосед-забулдыга, которому квартира досталась в наследство. И он переехал туда, предположим, из Сызрани. Из сызранских венгров он. И выселить его никак нельзя. Можно ему отключить отопление, перекрыть горячую воду. Но вот выселить нельзя. И этот сосед – "баба-яга против". Еще и потому, что ему доплачивает застройщик, который давно хочет построить на месте вашего дома офисный центр газовой компании. И постоянно пытается внести смуту. И не дать дому написать коллективное заявление в прокуратуру на этого застройщика.

Но этот сосед себе на уме, поэтому он вечно портит всем нервы. Но до конца не идет. Потому что без горячей воды жить плохо. И без отопления. Особенно зимой. И хочет он и в доме жить в тепле, и конверты от застройщика получать. А значит, надо ему создавать максимально много шума. Для застройщика. Торговаться с соседями. Но всегда соглашаться. Чтобы не провести зиму в холоде.

Вот такой замечательный сосед. Виктор Орбан из Венгрии.

В итоге он долго блокирует пакет помощи Украине. Но в итоге смог выторговать себе часть денег ЕС, которые ему заблокировали за плохое поведение. И в конце концов поддержал, что позволило обеспечить консенсус.

Вы же можете себе представить, как забулдыга может портить обстановку в подъезде. И вот у Орбана проблема с верховенством права и коррупцией. Деньги ему блокируют за это. А он блокирует важные для ЕС инициативы. И тут Украина просто попадает под горячую руку. Да еще и российскому президенту Владимиру Путину приятно. Это важно для конверта.

То же самое и с санкциями. "Баба-яга против", потому что Орбану хочется, чтобы его попросили. И это позволит ему выторговать еще немного денег. От ЕС. И показать Путину, что "Батя, я стараюсь" и заслужил конвертик.

В итоге Венгрия всегда голосует. Потому что зависимость экономики Венгрии от ЕС на порядок выше, чем от денег Путина. Пусть последние и позволяют Орбану покупать популизмом дешевую популярность. Но без денег ЕС все рухнет. И Орбан это знает.

Так что будет девятый пакет санкций против РФ. Чуть позже. Когда снова закончится торговля Орбана.

И да, для всего дома было бы неплохо такого соседа выселить. Но нет в документах этого кооператива такого правила. И выселить нельзя. Он может только сам выехать. Но не будет этого делать. Потому что деньги.

Справка LIGA.net. В начале октября 2022 года ЕС ввел восьмой пакет санкций против России. Его основной составляющей стало ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу с 5 декабря. Порог установили на уровне $60 за баррель. 7 декабря Еврокомиссия представила свое видение девятого пакета санкций против России. Среди прочего в проекте пакета предложено ввести: - санкции против еще трех российских банков;

- запрет на доступ России к дронам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран;

- экспортный контроль, особенно в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы ВС РФ;

- запрет на трансляцию еще четырех российских телеканалов;

- запрет на инвестиции и другие ограничительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора. 12 декабря стало известно, что министры ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Верховный представитель по внешней политике ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на утверждение санкций позже на этой неделе.

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