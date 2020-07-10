Адепты “криворожской школы экономики” бьют рекорды по залетам

Украина бьет рекорды по залетам. Сначала из-за атаки на независимость Национального банка, пришлось отменить выпуск еврооблигаций. А потом, как оказалось, Украина не получила и деньги Мирового банка, о выделении которых уже было принято решение. Что тоже беспрецедентное событие.

Мировой банк, конечно же, такого не объявил. Но вот тут ведущeе мировое рейтинговое агентство MOODy’s пишет, что внешнее финансирование Украины под угрозой в связи с атакой на независимость Нацбанка. И говорят, что получение транша от Мирового банка на $350 млн, как и дальнейшие транши от Международного валютного фонда, напрямую зависят от обеспечения независимости Национального банка. Той самой независимости, которую сейчас активно разрушает президент Владимир Зеленский и его команда. А это значит, что деньги не пришли. И аналитики их не ждут в ближайшее время.

При этом, аналитики агентства MOODy’s отмечают, что такие глупости происходят в условиях повышенных рисков ликвидности и уязвимости перед внешними шоками. В общем, вовремя решили, что курс 30 и высокая инфляция - наше все. И вовремя решили доказать, что можно давать кредиты под 5% при инфляции в 10%.

Кстати, все, как делал Игорь Коломойский в ПриватБанке. Где ставка по депозитам была выше, чем по кредитам корпоративным заемщикам, которые в основном были не чужими людьми. В общем, достойные учителя у адептов «криворожской школы экономики».

И так, атака на НБУ уже стоила Украине сорванного выпуска еврооблигаций и денег Мирового банка. Стала шоком для программы МВФ. Напугала отечественный бизнес.

И ради чего? И это все в условиях кадрового голода, который царит, по словам президента, в Офисе президента. Уволить профессионала в условиях кадрового голода – это гениальное управленческое решение.

При этом, трудно вспомнить, был ли еще такой случай, когда правление Мирового банка принимало решение о выделение денег, но деньги так и не приходили. Это значит, наши партнеры офигели по настоящему. И разозлились. Решение о выделении денег было принято в пятницу, 26 июня. И деньги давно должны были быть отправлены в Украину. Давно. Но не дошли.

И да, Мировой банк, и МВФ – дипломаты. Они никогда не скажут прямо – вы офигели. Они будут говорить о том, что им важна политика, а не персоналии. Но денег не дадут. Потому что офигели.

И это сигнал, который трудно не услышать.

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