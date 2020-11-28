Антикоронавирусный фонд: есть масса вопросов по его использованию. Устраняем недоразумения

Уже много месяцев Украина живет с особенностью государственных финансов под названием "фонд борьбы с острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, и его последствиями" (кратко – "антикоронавирусный фонд").

К сожалению, до сих пор на эту тему наблюдается масса умышленной и непредумышленной путаницы, что навело на мысль собрать воедино некий глоссарий для устранения недоразумений.

Факты и только факты, избегая по возможности оценок и прочих суждений.

I. Терминология

Очень часто этот фонд называют специальным фондом, что сильно добавляет неразберихи.

Дело в том, что государственный бюджет всегда состоит из двух фондов – общего и специального. Общий фонд составляет основную массу бюджета: туда поступают все ключевые налоги, оттуда идет большинство расходов.

По сути, общий фонд представляет собой огромный "котел": поступления ежедневно подмешиваются в огромную массу, из которой финансируется широкий круг расходов.

Специальный фонд бюджета – это уже скорее не "котел", а "хозрасчетная котельная". Для него определяется четкий перечень поступлений, из которых финансируется определенный перечень расходов.

Все доходы и расходы бюджета изначально четко расписаны между общим и специальным фондом, третьего не дано!

Так вот, антикоронавирусный фонд проходит по общей части расходов бюджета, а не специальной. Это значит, что он финансируется не за счет каких-то конкретных доходов.

Можно с одинаковой степенью истинности утверждать, что он финансируется и за счет налога на прибыль предприятий, и за счет налога на доходы физических лиц, и за счет НДС на импорт товаров. (Буквально на днях к антикоронавирусному фонду добавился и довесок в 8,9 млрд грн, проходящий по специальному фонду, но об этом чуть позже.)

II. Хронология

В марте 2020-го, в Украину пришли коронакризис и локдаун. Стало ясно, что госбюджет (который и так был нереалистичен, но это уже другая, подзабытая история) надо переписывать с учетом перспективы выпадения доходов и новых вынужденных расходов, причем перспективы на тот момент довольно непредсказуемой (вспомним хотя бы официальный прогноз среднегодового курса 29,5 грн за доллар).

Сперва было предложено сформировать в общем фонде бюджета "Стабилизационный фонд" в размере 124 млрд грн. Тогда много кого насторожило, что около 10% расходов общего фонда будет распределяться в ручном режиме, и впоследствии правки к бюджету были откалиброваны. В итоге и был утвержден "антикоронавирусный фонд" в составе общего фонда госбюджета в объеме 65 млрд грн.

На тот момент о дорожном строительстве как направлении использования средств данного фонда речи вообще не велось. Достаточно посмотреть официальные заявления тех времен, а также статью 28 Закона о госбюджете-2020, где расписаны направления расходования средств "антикоронавирусного фонда" в действовавшей на тот момент формулировке. (Отмечу, что в то время выплата денег от Газпрома уже произошла, и была учтена в доходной части госбюджета).

Во второй половине мая (когда локдаун снимался, а многим стало понятно, что ущерб на этот момент совсем не разрушителен – "второй Ломбардии" точно не случилось) в парламент подан лаконичный законопроект №3509, которым, собственно, и вносились изменения в статью 28 в части добавления строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог к направлениям использования "антикоронавирусного фонда".

Как мы уже знаем, впоследствии данное дополнительное направление использования средств стало основным.

В этом месяце к фонду добавили еще 8,9 млрд грн (на этот раз они проводятся через специальный фонд), которые будут профинансированы за счет конкретной операции, связанной со взаимозачетом Нафтогаза и Укрнафты. Именно на этих дополнительных средствах и базируются недавние предложения по дополнительной поддержке предпринимателей и работников во время локдауна.

ІІІ. Механика

Выше мы уже выяснили, что до сих пор "антикоронавирусный фонд" полностью относился к общему, а не специальному фонду госбюджета. При этом важно понимать, что данная статья в бюджете является технической: фактические расходы по ней нулевые, а фонд просто распределяется решениями правительства по разным уже существующим расходным статьям бюджета (как это показано стрелками на графике ниже).

График: Расходы госбюджета Украины в 2020 году

В связи с этим, например, уже наблюдается перевыполнение годового плана расходов по направлению "Экономическая деятельность" (куда входят расходы на дорожное строительство).

Соответственно, механизм такой: сперва правительство принимает решение о распределении средств "антикоронавирусного фонда", а потом уже происходит их фактическое расходование.

Вокруг этого происходит сумасшедшая путаница в информационных сообщениях: ведь еще летом правительство распределило все 66 млрд грн "антикоронавирусного фонда" (многие успели неоднократно сообщить "фонд полностью потрачен"), однако до сих пор кассово израсходовано только 41 млрд грн.

Как показал недавний опыт, распределение средств можно "переиграть". Например, в ноябре 0,9 млрд грн были сняты с дорожного строительства и направлены на обеспечение украинских больниц кислородом.