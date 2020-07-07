Банки не должны кредитовать экономику. Население уже за это заплатило $5 млрд

Розжую деякі елементарні істини для, так би мовити, експертів, котрі вважають, що "банки повинні кредитувати економіку".

1. Банки - це компанії з банківською ліцензією, які створюються для отримання прибутків для їхніх акціонерів. В рамках законів і вимог нормативно-правових актів. Якщо хтось вважає, що банки ще щось комусь винні, нехай створює свій банк і кредитує кого хоче (чи мастить собі голову чим хоче).

2. «У 2007 році банківські активи були 100% від ВВП України, а нині ледь 40%», - кажуть вони.

Насправді, практично половина банківських кредитів - це так звані NPL, тобто кредити, за якими не сплачуються навіть відсотки, а про повне погашення просто немає мови. Якщо банки в нинішніх умовах кредитуватимуть більше, то обсяг NPL швидко зростатиме.

3. Ніякі розумні та порядні власники і менеджери банків не хочуть видавати NPL. Навіть якщо отримають дешеве рефінансування від Нацбанку. Адже, навіть дешеві кредити від НБУ, потрібно буде згодом повертати. Збитки від NPL лягають тягарем на банки. Далі або банкрутство, або націоналізація. В обох випадках акціонери отримають «дулю з маком», а держава рятуватиме вкладників коштом платників податків. 4. В державних банках, які виконували розпорядження влади і кредитували наліво-направо, частка NPL значно більша. Нагадаю, що платники податків заплатили за «підтримку економіки» державними банками понад $5 млрд (це без ПриватБанку). 5. Незаанґажовані іноземні спеціалісти дають високі оцінки роботі команди екс-голів НБУ Гонтаревої/Смолія за розчистку банківської системи та досягнення макрофінансової стабільності. А українські олігархи, які втратили знаряддя своїх заробітків (псевдобанки-пилесоси), та їхні медіа поширюють брехню та чорнуху. На жаль, фінансово неграмотні українці та деякі екс-заступники генпрокурора ведуться на це.

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