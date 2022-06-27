"Батут работает": Россия объявила дефолт по внешнему долгу. Как это влияет на будущее РФ

После почти четырех месяцев балансирования на грани, Россия все же не смогла произвести процентный платеж в $100 млн по своим евробондам. У Кремля был месяц после того, как Министерство финансов РФ пропустило свой платеж 27 мая 2022 года, и 26 мая 2022 года этот льготный период завершился.

По словам российской стороны, они отправили деньги, но те застряли в системе Euroclear (бельгийская компания по предоставлению финансовых услуг, специализирующаяся на расчетах по операциям с ценными бумагами. – Ред. ) из-за санкций Запада, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам. Но в итоге кредиторы деньги так и не получили.

То есть, согласно условиям выпуска облигаций в России наступает "event of default" – дефолт.

Не первый раз

Россия уже проходила как минимум два дефолта в своей новейшей истории.

В 1991 году Россия пыталась отказаться платить по части международных долгов, которые она унаследовала после распада СССР.

Речь шла примерно о $100+ млрд. Тогда формально Россия заявила, что такой страны, как СССР, не существует, поэтому выполнять кредитные обязательства по ее долгу Кремль не будет. Парижский клуб кредиторов тогда принудил Россию признать часть долгов русской империи, и в 1996 году они долг реструктурировали.

На фоне падения мировых цен на нефть в 1998 году, российские власти не смогли обслуживать уже свой внутренний долг. Правительство России тогда собирало очень мало налогов (в зависимости от доходов от нефти) и финансировалось короткими внутренними бумагами ГКО, доходность по которым очень возросла.

17 августа 1998 года Россия остановила платежи по внутреннему долгу на $40 млрд и девальвировала рубль. В то время руководителем правительства у них был Сергей Кириенко, сейчас – первый заместитель главы администрации президента РФ, курирует оккупированные территории Украины. Так что опыт дефолтов он имеет.

Но свои внешние финансовые обязательства Россия раньше выполняла. Сейчас это первый дефолт России по внешнему долгу с февраля 1918 года, момента, когда лидер большевиков Ульянов-Ленин отказался платить по долгам царской власти после Октябрьской революции.

В ценах 2020 года тогдашний долг России можно оценить в размере $500 млрд. Сейчас только $100 млн – "дробно, Хоботов".

Почему это важно

Во-первых, этот факт показывает, что, несмотря на "крепость", которую Кремль там себе строил, международные санкции работают (или, как бы сказал Илон Маск: "батут работает").

Фактически Россия отключена от внешних рынков капитала, важнейших банковских систем (корреспондентских банков, клиринговых систем, депозитариев) и рейтинговых агентств. Это сделало невозможным платежи РФ по внешним долгам, и Россия попала в состояние дефолта.

Минфин РФ жалуется, что все это инспирации мероприятия и что они хотят заплатить, но не могут. Они пробовали платить в рублях, вынуждая кредиторов открывать счета в русских банках. Говорили, что это фарс или форс-мажор, но все это не сработало.

Если провести аналогию, это как видеть, что на ваших глазах разрушается дом или банк, в котором были все ваши деньги, и при этом говорить своим кредиторам: "я мог бы вернуть вам деньги, но не могу добраться до своего дома или банка". Так и в России – их финансовая система рушится, и все международные кредиторы это сейчас видят.

Во-вторых, дефолт – это сильный удар по имиджу России на финансовых рынках, который обычно закрывает для страны выход на внешние рынки на многие годы.

Кто может сказать, что РФ его и не имеет после начала войны. Это правда, но дефолт приводит к тому, что вернуться на цивилизованный финансовый рынок даже после войны им будет очень трудно, особенно учитывая, что мировые инвестиционные банки, рейтинговые агентства и аудиторские компании Большой четверки тоже ушли с российского рынка и нескоро вернутся. Когда после смены режимов в России и выплат послевоенных репараций Украине инфраструктуру фондового рынка начнут восстанавливать, на это уйдут годы, и РФ начнет свой путь с мусорного статуса своего долга.

Существует еще один немаловажный момент

Интересно будет посмотреть, как западные инвесторы (у них на руках сейчас где-то $20 млрд российских евробондов) потребуют от России оплаты по дефолтным долгам. Есть шанс, что они ничего не будут делать и подождут, как будет развиваться ситуация с войной, санкциями или состоянием здоровья президента РФ Владимира Путина. Но есть и возможность, что кредиторы захотят нанять юристов и понять, как использовать для оплаты активы российского Центробанка, которые сейчас заморожены в США и Европе.

Как когда-то говорили: amicus meus, inimicus inimici mei, то есть для Украины будет очень хорошо, когда еще одним врагом России станет влиятельный международный финансовый бизнес.

Подождем и посмотрим, как РФ продолжит скатываться в состояние экономического, финансового и политического изгнанника для большинства стран мира. Россия все равно за все заплатит.

Следующий шаг – признание России страной-спонсором терроризма. После ракетных атак на украинские города 25-26 июня 2022 года это вопрос короткого времени… а затем полное эмбарго на экспорт российских энергоресурсов, или как минимум установление кэпа на экспортные цены нефти urals, которое ограничит доходы российского экспорта.

Также ожидается, что страны G7 запретят импорт российского золота, второго по важности для агрессора экспортного товара.

Так что для России – страны-агрессора, финансовая жизнь после дефолта будет интересной, но не долгой.

Путин хотел походить на Петра I, а будет похож на Владимира Ульянова-Ленина… Такую судьбу он избрал себе сам.

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