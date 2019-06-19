Боли стало меньше. Что еще Нацбанк может сделать для бизнеса

Нацбанк отменил требование обязательной продажи валютных поступлений. Этот рудимент закрытой постсоветской регуляторной системы был одной из самых болевых точек для бизнеса. В 2015 году ЦЭС проводил исследования, где продажа валютной выручки (тогда это было 75%) заняла второе место в антирейтинге валютных ограничений после сложного администрирования внешнеэкономических платежей.

С тех пор НБУ упростил валютное регулирование: через закон о валюте были отменены несоразмерные санкции за нарушения, и наконец, норма об обязательной продаже валютной выручки, которой нет почти нигде в мире. Эта норма, которая действовала десятилетиями и которую можно без преувеличения назвать "символом эпохи валютных ограничений".

Раздел соответствующего положения о мерах защиты был отменен полностью. Это очень хороший знак - это означает, что в планах регулятора нет возврата к репрессивным действиям на рынке. Как минимум в ближайшем будущем. Если бы, например, норму оставили, но процент обязательной продажи снизили с 30% до 0%, это было бы не таким хорошим поводом для оптимизма.

Кризиса на валютном рынке из-за отмены обязательной продажи выручки ожидать не стоит. Во-первых, по данным НБУ, бизнес продает на рынке 90% выручки, которую заводит в страну, независимо от норм продажи. В основном это происходит потому, что крупные игроки, которые имеют трейдинговые компании на оффшорах, заводят лишь то, что нужно на расходы в Украине. Поэтому норма в 30% не имела экономического смысла - но сильно ограничивала малых и средних экспортеров: им приходилось продавать валюту, чтобы потом снова покупать ее на рынке для оплаты импорта, особенно когда норма продажи была выше. Теперь бизнес волен распоряжаться своими заработанными деньгами по своему усмотрению. Во-вторых, высокая процентная ставка, которую удерживает Нацбанк даже при снижении инфляции, оказывает сильную поддержку курса гривни. Самое время для смягчения валютного регулирования.

Тем не менее, требование проведения расчетов по экспортно-импортным операциям в срок до 365 дней остается в силе, то есть валютный контроль за экспортом не устранили. Не отменены, пока и лимиты на вывод дивидендов и инвестиций за границу.

Либерализация валютного регулирования позволит оживиться трансграничному бизнесу и инвестициям, будет способствовать экономическому росту и более тесной интеграции Украины в цепочке стоимости на глобальном рынке. Хоть сейчас валютное регулирование уже не абсолютный барьер для бизнеса и инвесторов, как это было в кризисных 2015-2016 годах, но, тем не менее, переход на рыночный характер валютного регулирования все еще будет много значить для украинского бизнес-климата.