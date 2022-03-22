Бойкот РФ. 27 дней войны показали: Украина может себя защитить, а мир – изолировать мордор

27 день российского вторжения в Украину, а наша банковская система стабильно работает, несмотря на войну и безуспешные попытки России поколебать ситуацию, в том числе с помощью фейков.

Опыт 2014-2015 годов позволил Национальному банку Украины не паниковать, а с первых часов войны оперативно принять нормативно-правовые документы о работе банков в условиях военного положения.

В регионах Украины, где не проводятся активные боевые действия, работают почти все отделения. Часть отделений обслуживают клиентов даже в зоне боевых действий. Да, есть некоторые ограничения: снятие наличной иностранной валюты и гривни, но они полностью оправданы в условиях войны. Однако нет никаких ограничений на безналичные расчеты.

Чтобы банки работали и дальше, НБУ активно их поддерживает: за последние дни выдано около 60 млрд грн рефинансирования. Система электронных платежей (СЭП) работает бесперебойно, а комиссии за трансакции уменьшили.

Кроме того, Верховная Рада Украины изменила банковское законодательство: теперь действует льготный период обслуживания ранее выданных кредитов (кредитные каникулы) и отменены штрафные санкции за просрочку выполнения кредитных обязательств во время войны.

Кабинет министров Украины также ввел соответствующие государственные программы для стимулирования кредитования предприятий АПК.

Средства на счетах клиентов в гривне и долларах несколько сокращаются. И это ясно – в стране война. Но главный фактор уменьшения – средства идут на выплаты зарплат, налогов, поддержку армии. И сам бизнес в целом пока выходит на рельсы военного времени, постепенно увеличивая активность.

Для меня очень показателен тот факт, как быстро НБУ отреагировал на шок войны и по сути сохранил стабильную работу банковской системы. Именно этим текущая ситуация и отличается от 2014-2015 годов, когда были "банкопады" и "гривнепад", к тому же вызовы сейчас намного сильнее.

Еще одной причиной значительно большей финансовой устойчивости является то, что мы подошли к войне с более реформированной, оздоровленной, докапитализированной и прибыльной банковской системой. К примеру, за 2021 год доходы банков составили около 80 млрд грн и это исторический рекорд.

Война – это огромное испытание для всех: населения, страны, бизнеса, банков и регуляторов. Мы не знаем точно, ни когда она закончится, хотя верим, что скоро, ни какими будут потери. Но банки в этих условиях продолжают кредитование важных для экономики секторов и предприятий. Банки готовы и дальше держать надежную оборону на финансовом фронте.

Еще одним направлением работы НБУ на финансовом фронте является прямое противодействие агрессии России и ее соучастнице Беларуси. Для этого Нацбанк обратился во многие международные финансовые учреждения и центробанки с просьбой прекратить деятельность в этих странах или сотрудничество с учреждениями этих стран. Аналогичную работу ведут и другие государственные органы.

Отключение ключевых банков России от SWIFT и прекращение функционирования на ее территории платежных систем Visa и Mastercard – результат работы.

Кроме того, Европейский Союз теперь не снабжает наличную валюту на территорию стран-агрессоров, а некоторые страны заморозили активы центрального банка РФ.

К бойкоту России присоединились и международные организации, ограничив свою деятельность в этой стране. В частности, Совет директоров ЕБРР согласовал инициацию процедуры лишения доступа России и Беларуси ко всем ресурсам Банка, группа Всемирного банка приняла решение о прекращении всех программ в странах-агрессорах. Банк международных расчетов (BIS) ограничил доступ Центрального банка России ко всем своим заседаниям, сервисам и другим видам деятельности.

Наряду с этим Россия стала токсичной страной для ведения бизнеса. Количество компаний, вышедших из страны, согласно информации из открытых источников, еще на прошлой неделе пересекло отметку 150. Это производители мобильных телефонов и техники, одежды и обуви, косметики, пищевых товаров, автомобилей. Это рестораны, соцсети, стриминговые платформы, ІТ-компании, платежные сервисы, нефтесервисные компании… Список можно продолжать дальше, но суть понятна.

Главным торговым партнером России сегодня остается Китай. Но нельзя сказать, что экономические отношения этих стран основаны на полном равенстве сторон.

По данным Global Times, Китай является крупнейшим торговым партнером России за последние 12 лет. В 2021 году на долю Китая пришлось около 18% общего торгового оборота РФ, а доля страны в торговом обороте Китая составляла лишь 2%.

Зависимость России от Китая будет увеличиваться, в первую очередь это касается экспорта энергоресурсов. Но здесь все будет не так просто с логистической точки зрения — нельзя сразу перенаправить в Азию сырье, экспортированное РФ в Европу или США. Сегодня у РФ слабая переговорная позиция, поэтому неизвестно, насколько выгодные условия Пекин предложит Москве. Но нужно понимать, что альтернатив у России нет.

В условиях жестких санкций Запада против РФ Китай не сможет поддерживать нормальные торговые отношения с Россией. Ему предстоит делать выбор между Кремлем как торговым партнером и ЕС и США.

Важным аргументом в этом вопросе является то, что КНР все еще не до конца реализовала свою программу по замещению иностранных технологий и крайне зависима от западной интеллектуальной собственности, поставок комплектующих и разработок европейских и американских компаний. Применяемые США ограничения для РФ распространяются как на импортируемые технологии, так и на товары, производимые в других странах, но при производстве которых используется американская интеллектуальная собственность.

Это распространяется, в частности, на производителей чипов, таких как тайваньская компания TSMC и шанхайский производитель чипов SMIC. Тайваньский TSMC уже отказался от поставок полупроводников российским компаниям. Если SMIC и другие компании из материкового Китая продолжат экспорт продукции в Россию, они могут быть отрезаны от американских технологий. Из-за аналогичных санкций пострадал в свое время Huawei.

В этой связи Пекин может испытывать трудности с поддержанием баланса между работой в России и сохранением связей с миром. КНР сейчас, как мне кажется, будет действовать очень осторожно, чтобы случайно не пожертвовать отношениями с западными коллегами, не попасть во вторичные санкции и не быть отрезанными от американских технологий.

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