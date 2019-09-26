Бюджет-2020: ключевые изменения еще впереди

Уряд, де новопризначені міністри тільки-но формують керівні команди та задають нові плани державної політики, вже направив до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

Таким чином було дотримано законну вимогу – подати проєкт бюджету до 15 вересня. Проте, це той випадок, коли подано було не зовсім те, що планується ухвалити в кінцевому підсумку.

Почнемо з загальних параметрів. Державний бюджет побудовано на макропрогнозі, де головним показником є не обмінний курс, який зазвичай пригортає до себе всю увагу суспільства, а очікувана динаміка зростання економіки України у гривневому вираженні.

Тобто номінального ВВП. Саме цей показник за інших рівних умов задає загальний темп нарощування бюджету.

Якщо бюджет зростає повільніше за ВВП, зазвичай це означає зниження податкового навантаження на економіку, якщо швидше – то навпаки.

Читайте также - Номинальный ВВП Украины растет. Почему и что это значит?

Відповідний показник збільшення номінального ВВП спрогнозовано як 13,4%. На нашу думку, це реалістичний сценарій. Проте, зростання і доходів, і видатків планується темпом лише 5,2%.

Навіть з урахуванням додаткових "припусків" на можливе недовиконання Держбюджету-2019, ця відмінність між прогнозом економіки та проєктом бюджету є занадто сильною.

ВВП та доходи Держбюджету, % номінальної зміни

Джерело: Держстат, Міністерство фінансів, проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Альфа-Банк Україна

Проєкт не передбачає суттєвих змін у податковому навантаженні. Якщо детально вивчити супроводжувальний матеріал, можна знайти тільки одну важливу податкову новацію – підвищення з 1 січня специфічної ставки на цигарки на 20%. Деінде податкове навантаження навіть зменшується через припинення чинності норм, які (ще) не було подовжено.

Справа в тім, що проєкт бюджету базується на наявній нормативно-правовій базі. Проте наразі в парламенті розглядають ініціативи щодо податкових змін та режиму роботи цілих галузей. І це є першою причиною, чому до другого читання проєкт бюджету-2020 буде суттєво переглянуто.

Читайте также - 12 главных фактов драфта бюджета Зеленского

Якщо далі подивитися на видаткову частину, то "сирість" проєкту бюджету стає наочною. Багато рядків видатків у незмінному вигляді перенесено з Держбюджету-2019. Звісно, певні очевидні зміни вже здійснено. Наприклад, це стосується об’єднання міністерств, планів здійснити всеукраїнський перепис населення чи запровадження нової програми здешевлення кредитів під купівлю земель сільськогосподарського призначення. Але схоже, що справжнє політичне обговорення плану видатків ще попереду.

Однією із вже заявлених великих змін є додаткове фінансування безпеки та оборони на 28 млрд грн за загальним фондом Державного бюджету. Проте бюджети ключових розпорядників у цій сфері залишилися практично незмінними. Як було зазначено під час представлення проєкту бюджету у Верховній Раді, цю суму ще планують розподіляти за розпорядниками.

Ключові відмінності між двома бюджетами, млрд грн

* фактично перераховано 64,9 млрд. грн., тому у 2020 р. планується скорочення на 24,2 млрд. грн.

** для подальшого розподілу за рішенням РНБО

Джерела: проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Альфа-Банк Україна

Той факт, що проєкт бюджету буде переписано, не відкидає певних поданих у ньому заяв. Тут є два ключові меседжі. По-перше, дефіцит задано в обсязі 95 млрд грн (2,1% ВВП). Збереження помірного дефіциту досягнуто однаковим темпом збільшення і доходів, і видатків (5,2%).

Якщо спрогнозувати подальше наближення цих темпів до очікуваної динаміки номінального ВВП під час неминучого перегляду, то плановий дефіцит все одно залишатиметься у межах 2,3% ВВП. А це означатиме збереження первинного профіциту державних фінансів (дефіцит є меншим за видатки на обслуговування боргу) близько 1% ВВП, що сприятиме подальшому зниженню боргового навантаження.

Баланси Держбюджету, % ВВП

Джерела: Держстат, Міністерство фінансів, проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Альфа-Банк Україна

По-друге, це декларування так званих "соціальних стандартів" на 2020 рік.

Якщо відкинути наявну в тексті юридично нікчемну декларацію про "рішучі кроки щодо наближення прожиткового мінімуму до його реальної величини", то можна побачити конкретні та практично важливі запропоновані величини: мінімальну зарплату, мінімальну пенсію (прожитковий мінімум для осіб, які втратили непрацездатність) та тарифну ставку першого розряду (від якої розраховуються посадові оклади працівників державного сектору).

Як видно із таблиці нижче, збільшення цих показників у 2019 році задано в реалістичних рамках: вище за очікуваний темп інфляції, але не вище за очікуваний темп зростання реального ВВП України.

"Соціальні стандарти", % номінальної середньорічної зміни

Джерела: проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", законодавство, Державна служба статистики, Альфа-Банк Україна