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Бюджетный кризис в Украине продолжается

Бюджетный кризис в Украине продолжается

экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
01.12.2020, 07:43

Проблемы с выполнением бюджета – крупнейшие за последние годы. Что происходит сейчас (укр.)

1. Станом на 30 листопада, наявні неоплачені фінансові зобов'язання Казначейства становлять майже 15 млрд. З них 6,5 млрд – по захищених статтях видатків, 8,5 млрд – по незахищених статтях. 

Динаміка дуже погана – минулого тижня було "всього" 9,4 млрд неоплачених зобов’язань, за тиждень перед тим – 7 млрд. Бюджетна криза не зникає, а, навпаки, посилюється.

2. Для порівняння, наприкінці 2019 року, коли теж були проблеми з бюджетом, щотижневий показник неоплачених фінансових зобов’язань жодного разу не перевищив 5,2 млрд (в три рази нижче, ніж зараз!). 

Протягом 2020-го, лише два рази (в червні та серпні) був в районі позначки у 6 млрд. Проблеми з виконанням бюджету – найбільші за останні роки.

3. Неформальні скарги зсередини органів влади на неможливість платити по рахунках теж не зникають. Чув і про затримки виплат по відрядженнях та лікарняних, і про неможливість сплатити по контрактах з підрядниками. Відмови приймати платіжні документи (ніби не так оформлені) – один із способів відкласти виплату – теж є.

Про невиплати зарплат та пенсій поки напряму інформації не маю – сподіваюся, що до цього все ж не дійде, адже доходів у листопаді та грудні має вистачити якраз на зарплати, пенсії та соціальні виплати.

Уряд цього року дуже сильно провалив як планування, так і виконання бюджету. Зрозуміло, що єдиний нормальний вихід – швидко виконати умови МВФ та залучити кошти у вигляді запозичень. 

Це, принаймні, знизило б масштаб бюджетної кризи та дозволило б без проблем профінансувати програму підтримки економіки під час локдауну, який вже почали анонсувати.

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