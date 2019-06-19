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19.06.2019, 08:18

Cashless-рывок: 50% платежей – уже безналичные. Что дальше?

Олег Пахомов

заместитель председателя правления - директор по розничному бизнесу, Банк Кредит Днепр

Впервые безналичные платежи догнали кэш по объемам операций. Есть ли пространство для дальнейшего роста?

То, о чем так долго говорили адепты сashless economy, свершилось: в І квартале 2019 года установился паритет 50 на 50 в соотношении наличных и безналичных операций в денежном измерении – около 400 млрд грн по каждому из направлений.

У безнала рост намного динамичнее: +45% против +17% за год. По количеству транзакций безналичные операции лидируют давно и все более уверенно: здесь соотношение составляет 81% против 19% у наличных операций, а годовой прирост – +35% против 7% соответственно.

Наличные отступают

Если проанализировать динамику безналичных платежей в ретроспективе последних лет, то наиболее впечатляет именно последний квартал: +5 п.п. за три месяца текущего года при среднегодовой прибавке в 4-6 п.п. в 2015-2018 годах.

Такой спурт является хорошим примером перехода количества в качество и логичным результатом последовательной реализации Нацбанком заявленного курса на построение украинской сashless economy.

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Данные: НБУ

В структуре безналичных расчетов продолжает наращивать обороты направление р2р-переводов: его доля за I квартал выросла с 36 до 39%, средний чек составляет 1576 грн.

Интернет-операции совокупно занимают 30%, включая 13%, по сути, онлайн-переводов между счетами: погашение кредитов, пополнение депозитов, еще 17% приходится на онлайн-оплату товаров и услуг.

Офлайн-расчеты медленно, но уверенно продолжают сдавать позиции онлайну, сейчас у них 29%. Средний чек покупок также свидетельствует в пользу Интернета: 472 грн против 250 грн в торгово-сервисной сети.

Данные: НБУ

Платежные карты: будущее за NFC и contactless

Количество активных платежных карт (по которым проводились операции в течение последних трех месяцев) за І квартал немного снизилось – до 36,8 млн шт., что по-прежнему превышает численность взрослого населения страны.

Показательно, что сегмент бесконтактных платежных карт прирос на 500 тыс. штук (+15%) за три месяца. Более четверти расчетов платежными картами происходит бесконтактно: 22% при помощи карт, еще 5% – с использованием NFC-гаджетов: смартфонов, браслетов, часов.

Подтягивается и платежная инфраструктура: количество торговых POS-терминалов за квартал выросло на 4% – до 290 тыс. шт., а число предприятий, принимающих безналичные платежи, – на 2%, до 212 тыс. Таким образом, на тысячу граждан приходится более 7 POS-терминалов, тогда как «парк» банкоматов закономерно сокращается – их уже менее 20 тыс. шт. (или 1 банкомат примерно на 2000 человек).

Успех есть: как его закрепить

Наши успехи на сashless-пути не остаются без внимания и поддержки мировых грандов: так, буквально на днях международная платежная система Visa запустила в Украине первый на постсоветской территории и в Юго-Восточной Европе проект Tap to Phone, позволяющий использовать любой смартфон с NFC-технологией в качестве POS-терминала.

Сервис ориентирован в первую очередь на торгово-сервисные предприятия сегмента МСБ, более 60% которых все еще работают исключительно с наличными, сетуя на сложности и дороговизну подключения специального оборудования. Теперь для приобщения к когорте продвинутых технологичных ритейлеров от них потребуются лишь добрая воля, смартфон и социальная ответственность.

В целом для дальнейшего успешного развития финансовой инклюзии полезно понимать, что, собственно, мешает тотальному внедрению культуры безналичных расчетов в жизнь среднестатистического украинца. Если вынести за скобки пресловутую теневую экономику с ее нежеланием светить доходы, обороты и платить налоги, то есть ряд других немаловажных факторов.

Компания GfK Ukraine в ходе недавнего исследования платежных привычек украинцев выявила ключевые препятствия к использованию платежных карт со слов самих потребителей:

  • недоверие к банкам и технологиям – 56%,
  • недостаток платежной инфраструктуры – 55%,
  • неумение контролировать собственные расходы – 32%,
  • привычка к наличным – 19%.

Для минимизации первых трех проблем нужна большая работа профессионалов по широкому спектру вопросов, начиная от уроков финансовой грамотности в школах, вузах, на предприятиях и заканчивая экономической стабильностью и прогнозируемостью в стране. В случае успеха финансовые привычки непременно изменятся сами собой, ведь к хорошему так быстро привыкаешь!

И тогда заявленный регулятором целевой показатель доли безналичных платежей на уровне 55% к концу 2020 года вполне может быть выполнен и даже перевыполнен досрочно.

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Теги: cashless, безналичные платежи
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