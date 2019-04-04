Час Х. Выборы переживут не все. Готовимся к банкротствам

Банкротство - одна из реакций украинского бизнеса на смену власти. О чем нужно помнить в первую очередь, чтобы пережить Game over, если вы должник? Что делать кредитору, если бизнес должника начнет "терять пульс"?
Разбираем на конкретных кейсах, как нужно, и как нельзя.
31 марта украинские граждане сделали свои ставки на кандидатов в президенты. Задолго до граждан свои ставки начал делать бизнес.
Кто-то поставил на кон все, что создал и имел, – профинансировав единственного претендента на булаву. Кто-то разложил яйца в разные корзины, предусмотрительно предвидя сложную игру. Кто-то выжидает, готовится сделать ставку на осень, когда нам предстоят выборы в Верховную Раду. Кто-то остался в стороне.
Чьи ставки сыграют, мы увидим после второго тура. Но уже сегодня понятно: мистер win-win постучит не во все двери.
Так или иначе, части украинского бизнеса придется пережить стресс и реальную угрозу неплатежеспособности. Глубина последствий будет напрямую зависеть от правильных и своевременных решений, принятых собственниками и топ-менеджментом.
Как только вы ощутите приближающиеся трудности с платежеспособностью, на одной чаше весов будет лежать возможность финансовой реструктуризации, а на другую советую положить процедуры, предусмотренные законом Украины "Про восстановление платежеспособности должника или признание банкротом".
Кодекс процедур банкротства (Проект №8060), принятый осенью 2018 года, остается не подписанным президентом. Даже если предположить, что гарант одобрит Кодекс без задержек, он заработает через полгода.
Таким образом, для потенциально неплатежеспособного бизнеса и их кредиторов главный вопрос сегодня звучит так: ждать Кодекс, или "падать" в банкротство (инициировать банкротство должника – для кредитора) сегодня?
Мой ответ должникам: уходите в банкротство сегодня.
Мой ответ кредиторам: будьте готовы к тому, что должники не будут ждать Кодекс, внимательно следите за ними, и, при первых же признаках "аритмии", включайтесь в процесс, чтобы войти в комитет кредиторов вовремя и "со своим калькулятором".
Следующий важный вопрос звучит по-разному для должника и кредитора, но вертится вокруг одного и того же – денег.
"Как вернуть поменьше?", - спросят себя и своих юристов должники. "Взыщите как можно больше!", - потребуют от своих юрдепартаментов банки.
Мой ответ: давайте заработаем все вместе.
Главный вывод: и кредиторов, и должников губит жадность. Не жадничайте, и получите больше.
Как минимум, стоит учитывать статистику. В Украине существует условный коридор 5-20% погашения кредиторских требований по итогам процедуры банкротства. Случаи с более высоким процентом погашения – есть. Они – исключение из правила.
Также случаются истории, которые для кредитора заканчиваются полным провалом. Пример – дело про "Квартиры по 1 грн", которое успело стать притчей во языцех: у кредитора "увели" залоговое имущество стоимостью 16 млн грн, продав на фиктивном аукционе восемь квартир по 1 грн. Но это – крайности.
Большинство дел завершаются в пределах коридора. Смиритесь с этим и приступайте к переговорам, не дожидаясь второго тура или осени.
К слову, сегодняшний коридор в 5-20% и является той основной причиной, почему не нужно ждать Кодекс для ухода в банкротство, если вы должник. В отличие от Закона "Про восстановление платежеспособности должника или признание банкротом", Кодекс получился про-кредиторским. Он предусматривает ряд механизмов, которые неизбежно повысят процент погашения кредиторских требований.
Каким будет новый коридор – 15-35% или 20-50% – прогнозировать не представляется возможным. Но то, что должникам придется платить больше, чем сегодня, – факт.
И здесь я подхожу ко втором выводу, от которого будет зависеть эффективность банкротства для вас: спешите договориться. Чем раньше вы сядете за стол переговоров, тем больше шансов на компромисс "без фатальных последствий" для бизнеса.
Предлагаю рассмотреть два диаметрально противоположных кейса.
Кейс №1. Дано: банк-кредитор, должник с суммой долга более 25 млн евро, в залоге – ликвидная земля и недвижимость (целостный имущественный комплекс – работающий бизнес).
Воспользовавшись кризисом 2014 года, должник принимает решение "кинуть" банк и не вернуть ни гривны. Уходит в банкротство, переходит в ликвидацию, устраивает фиктивные торги по продаже залогов самому себе. Кредитные средства выведены на подставные компании. Залог – в офшоры.
Думаете, должник выиграл? Нет, в конечном итоге, он проиграл.
Команда юристов через суд отметила незаконную продажу, вернула залоги из офшоров и продала на уже открытом аукционе. Перед банком была погашена значительная часть требований.
Что в сухом остатке осталось у должника? Из плюсов – заработанные за время незаконного пользования объектом деньги. Минусы – потерянный залог, потерянная репутация и целая вереница уголовных дел – за подделку документов, присвоение чужого имущества и прочее.
Смотря на этот кейс сегодня, я могу сказать, в чем были слабости должника.
Во-первых, патологическая жадность, про которую я говорил выше. Нельзя просто взять и не вернуть банковский кредит без последствий. Должник решил, что попробует.
Во-вторых, экономия на юристах. Вместо команды с именем, должник "нанял" одного арбитражного управляющего, и вместе с ним пошел по пути наименьшего сопротивления, который привел его к уголовным производствам. А юристы, к которым он обратился, когда "запахло керосином", не придумали ничего лучшего, как, например, дважды подделать решение суда.
Кейс №2. Дано: ряд кредиторов юридических лиц, залоговый кредитор – банк. Должник с суммой долга свыше $27 млн. В залоге – ликвидная земля, недвижимость, оборудование (целостный имущественный комплекс – работающий бизнес). Объективная причина неплатежеспособности – обвал курса гривны в 2014 году.
Должник и кредитор садятся за стол переговоров, как только понимают, что с обслуживанием кредитных линий будут проблемы. Сложные переговоры, долгие месяцы согласований позиций и отработки нюансов. Все это время должник в контакте с нанятой командой юристов. Ставки – запредельно высоки. Важно и сохранить производство, и рассчитаться с банком. Два года и задача выполнена. Юрлица ликвидированы, банк, как залоговый кредитор, смог вернуть существенную часть долга.
Производство не останавливалось ни на один день. Актив получил нового собственника – им стал один из конкурсных кредиторов. Предыдущий – сохранил честное имя, не остался должен и сэкономил свое очень дорогое время. Команда юристов – заработала честные деньги.
Из этих кейсов вытекает еще один вывод: банкротство (решение неплатежеспособности) – игра не просто больших ставок "в длинную". Банкротство – игра командная. Нельзя нанять одного арбитражного управляющего и надеяться, что он или она в одиночку сгенерирует правильные решения для всех поставленных задач.
Итак, подведем итоги: