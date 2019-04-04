Час Х. Выборы переживут не все. Готовимся к банкротствам

Банкротство - одна из реакций украинского бизнеса на смену власти. О чем нужно помнить в первую очередь, чтобы пережить Game over, если вы должник? Что делать кредитору, если бизнес должника начнет "терять пульс"?

Разбираем на конкретных кейсах, как нужно, и как нельзя.

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Час Х

31 марта украинские граждане сделали свои ставки на кандидатов в президенты. Задолго до граждан свои ставки начал делать бизнес.

Кто-то поставил на кон все, что создал и имел, – профинансировав единственного претендента на булаву. Кто-то разложил яйца в разные корзины, предусмотрительно предвидя сложную игру. Кто-то выжидает, готовится сделать ставку на осень, когда нам предстоят выборы в Верховную Раду. Кто-то остался в стороне.

Чьи ставки сыграют, мы увидим после второго тура. Но уже сегодня понятно: мистер win-win постучит не во все двери.

Так или иначе, части украинского бизнеса придется пережить стресс и реальную угрозу неплатежеспособности. Глубина последствий будет напрямую зависеть от правильных и своевременных решений, принятых собственниками и топ-менеджментом.

Без кодекса

Как только вы ощутите приближающиеся трудности с платежеспособностью, на одной чаше весов будет лежать возможность финансовой реструктуризации, а на другую советую положить процедуры, предусмотренные законом Украины "Про восстановление платежеспособности должника или признание банкротом".

Кодекс процедур банкротства (Проект №8060), принятый осенью 2018 года, остается не подписанным президентом. Даже если предположить, что гарант одобрит Кодекс без задержек, он заработает через полгода.

Таким образом, для потенциально неплатежеспособного бизнеса и их кредиторов главный вопрос сегодня звучит так: ждать Кодекс, или "падать" в банкротство (инициировать банкротство должника – для кредитора) сегодня?

Мой ответ должникам: уходите в банкротство сегодня.

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Мой ответ кредиторам: будьте готовы к тому, что должники не будут ждать Кодекс, внимательно следите за ними, и, при первых же признаках "аритмии", включайтесь в процесс, чтобы войти в комитет кредиторов вовремя и "со своим калькулятором".

Банкротство - это выгодно

Следующий важный вопрос звучит по-разному для должника и кредитора, но вертится вокруг одного и того же – денег.

"Как вернуть поменьше?", - спросят себя и своих юристов должники. "Взыщите как можно больше!", - потребуют от своих юрдепартаментов банки.

Мой ответ: давайте заработаем все вместе.

Главный вывод: и кредиторов, и должников губит жадность. Не жадничайте, и получите больше.

Не спорьте со статистикой, договаривайтесь

Как минимум, стоит учитывать статистику. В Украине существует условный коридор 5-20% погашения кредиторских требований по итогам процедуры банкротства. Случаи с более высоким процентом погашения – есть. Они – исключение из правила.

Также случаются истории, которые для кредитора заканчиваются полным провалом. Пример – дело про "Квартиры по 1 грн", которое успело стать притчей во языцех: у кредитора "увели" залоговое имущество стоимостью 16 млн грн, продав на фиктивном аукционе восемь квартир по 1 грн. Но это – крайности.

Большинство дел завершаются в пределах коридора. Смиритесь с этим и приступайте к переговорам, не дожидаясь второго тура или осени.

К слову, сегодняшний коридор в 5-20% и является той основной причиной, почему не нужно ждать Кодекс для ухода в банкротство, если вы должник. В отличие от Закона "Про восстановление платежеспособности должника или признание банкротом", Кодекс получился про-кредиторским. Он предусматривает ряд механизмов, которые неизбежно повысят процент погашения кредиторских требований.

Каким будет новый коридор – 15-35% или 20-50% – прогнозировать не представляется возможным. Но то, что должникам придется платить больше, чем сегодня, – факт.

И здесь я подхожу ко втором выводу, от которого будет зависеть эффективность банкротства для вас: спешите договориться. Чем раньше вы сядете за стол переговоров, тем больше шансов на компромисс "без фатальных последствий" для бизнеса.

Экономьте на чем угодно, но не на юристах

Предлагаю рассмотреть два диаметрально противоположных кейса.

Кейс №1. Дано: банк-кредитор, должник с суммой долга более 25 млн евро, в залоге – ликвидная земля и недвижимость (целостный имущественный комплекс – работающий бизнес).

Воспользовавшись кризисом 2014 года, должник принимает решение "кинуть" банк и не вернуть ни гривны. Уходит в банкротство, переходит в ликвидацию, устраивает фиктивные торги по продаже залогов самому себе. Кредитные средства выведены на подставные компании. Залог – в офшоры.

Думаете, должник выиграл? Нет, в конечном итоге, он проиграл.

Команда юристов через суд отметила незаконную продажу, вернула залоги из офшоров и продала на уже открытом аукционе. Перед банком была погашена значительная часть требований.

Что в сухом остатке осталось у должника? Из плюсов – заработанные за время незаконного пользования объектом деньги. Минусы – потерянный залог, потерянная репутация и целая вереница уголовных дел – за подделку документов, присвоение чужого имущества и прочее.

Смотря на этот кейс сегодня, я могу сказать, в чем были слабости должника.

Во-первых, патологическая жадность, про которую я говорил выше. Нельзя просто взять и не вернуть банковский кредит без последствий. Должник решил, что попробует.

Во-вторых, экономия на юристах. Вместо команды с именем, должник "нанял" одного арбитражного управляющего, и вместе с ним пошел по пути наименьшего сопротивления, который привел его к уголовным производствам. А юристы, к которым он обратился, когда "запахло керосином", не придумали ничего лучшего, как, например, дважды подделать решение суда.

Кейс №2. Дано: ряд кредиторов юридических лиц, залоговый кредитор – банк. Должник с суммой долга свыше $27 млн. В залоге – ликвидная земля, недвижимость, оборудование (целостный имущественный комплекс – работающий бизнес). Объективная причина неплатежеспособности – обвал курса гривны в 2014 году.

Должник и кредитор садятся за стол переговоров, как только понимают, что с обслуживанием кредитных линий будут проблемы. Сложные переговоры, долгие месяцы согласований позиций и отработки нюансов. Все это время должник в контакте с нанятой командой юристов. Ставки – запредельно высоки. Важно и сохранить производство, и рассчитаться с банком. Два года и задача выполнена. Юрлица ликвидированы, банк, как залоговый кредитор, смог вернуть существенную часть долга.

Производство не останавливалось ни на один день. Актив получил нового собственника – им стал один из конкурсных кредиторов. Предыдущий – сохранил честное имя, не остался должен и сэкономил свое очень дорогое время. Команда юристов – заработала честные деньги.

В сухом остатке

Из этих кейсов вытекает еще один вывод: банкротство (решение неплатежеспособности) – игра не просто больших ставок "в длинную". Банкротство – игра командная. Нельзя нанять одного арбитражного управляющего и надеяться, что он или она в одиночку сгенерирует правильные решения для всех поставленных задач.

Итак, подведем итоги: