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14.04.2020, 07:35

Секвестр бюджета 2020: вместо сокращения расходов на 11%, их нарастили на 7%

Вячеслав Черкашин

главный аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации

В целом, Верховная Рада приняла плохой документ в плохой ситуации

Доработанный бюджет внешне сменил свою идеологию - вместо сокращения расходов на 11%, их нарастили на 7%. Гулять так гулять! 

По идее, бюджетникам можно вздохнуть свободно, но оказалось, что смена парадигмы какая-то вышла странная. Кого-то помиловали (спорт и финансирование дорог, которым вернули большую часть финансирования), а вот остальным не так повезло.

Спонсорами ликвидации последствий кризиса назначили, почти не удивительно, большинство украинских граждан, с особым акцентом на социально незащищенные слои населения, которым, для примера, на 93% отменены компенсаций расходов на государственные программы социальной защиты населения или на 17% урезали жилищные субсидий. 

В качестве "доноров" бюджета также выступили:

- доходы местных бюджетов - минус 35% финансирования Государственного фонда регионального развития, «убита» субвенция на поддержку развития объединенных территориальных общин, заморожен Фонд энергоэффективности, "пропала" субвенция на развитие системы экстренной медицинской помощи (ее подняли на центральный уровень); 

- инфраструктурные проекты -  на 90% снижено финансирование строительства международного аэропорта «Днепропетровск", Мариуполь так и останется без нормальной питьевой воды, как и Новоконстантиновская шахта без развития производственных мощностей;

- образование и наука - сокрушительное (на 35%) урезание «образовательных» субвенции; существенно срезаны государственные программы "Спроможна школа для кращих результатів" и "Нова українська школа"; на 43% уменьшено финансирование Национального фонда исследований (поддержка научных исследований и научно-технических разработок);

- культура - на 82% снижено финансирование строительства объектов общегосударственного значения в сфере культуры; на 43% обеспечение Украинского культурного фонда; на треть "прощены" деньги для финансирование деятельности Украинского института книги и популяризацию украинской литературы в мире.

Власть, вопреки логике, в кризис наращивает расходы и, мало этого, делает это не справедливо!

Ну и напоследок. Экономика в 2020 году будет управляться из центра, в ручном режиме. Местные органы власти - на голодном пайке.  

Местные выборы, большая приватизация, реформа контролирующих органов (вместе с ликвидацией налоговой милиции) - на паузу. 

Кадровая политика (остановка конкурсов, назначаем кого хотим), долговая политика – на усмотрение Минфина (свобода полная). 

Таким образом, достаточно плодородная почва для коррупции и удержания власти центром. 

В целом, плохой документ, принятый в плохой ситуации.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: бюджет 2020, коронавирус
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