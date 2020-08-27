Что будет с мировой экономикой: есть два сценария и одна большая неопределенность

Участников финансового рынка в данный момент волнует вопрос о том, будут ли даны новые стимулы экономике, и если да, то в каком объеме. Для рынка это насущный прикладной вопрос, от которого очень сильно зависит динамика финансовых рынков в краткосрочной и среднесрочной перспектив.

Но для долгосрочных перспектив, возможно, это не самый главный вопрос - наиболее важно понять то, как будет складываться ситуация в мировой экономике. И в этом вопросе сейчас есть одна большая неопределенность, ответа на который пока нет.

Суть этой неопределенности заключается в том, что в период коронакризиса у населения США и других западных стран, во многом за счет мер стимулирования, скопилась огромная норма накоплений.

К примеру, американцы во втором квартале получили доходы в размере $18,2 трлн в годовом исчислении за вычетом налогов против $16,7 трлн в первом квартале. В то же время, их расходы сократились с $15,1 трлн до $13,5 трлн в годовом исчислении, а норма накоплений выросла с $1,5 трлн до $4,7 трлн в годовом исчислении. И главный вопрос заключается в том, каким будет потребительское поведение у людей в будущем?

Будут ли они увеличивать свои потребительские расходы и реализовывать свой отложенный спрос, или предпочтут придержать деньги и оставить их в виде накопленной денежной подушки. От этого во многом зависит то, как будет складываться ситуация и в экономике и на финансовых рынках.

В первом случае, если люди начнут тратить деньги, то к концу года мы можем увидеть всплеск потребительской активности и резкое оживление экономики по всем фронтам, ввиду чего усилится инфляция, а из-за этого финансовые власти мира, которые сейчас думают о том, как залить экономику деньгами, будут уже озабочены ростом инфляции.

Снижение нормы накоплений людей, приведет к оттоку денег с финансовых рынков, ведь к слову, сейчас рынки во многом растут именно из-за увеличившейся нормы накоплений. Плюс к этому риторика Федеральной резервной системы США, на фоне растущей инфляции, может смениться.

Вместо послабления монетарной политики, ФРС может заговорить об ее ужесточении. А на этом финансовые рынки могут развернуться и начать падать.

Во втором случае, если люди не будут тратить, а будут копить деньги, то всплеска потребительской активности не будет, экономика будет вяло восстанавливаться, и роста инфляции не будет. Власти на этом фоне продолжат стимулировать экономику и монетарными и фискальными способами, а за счет этого норма накоплений у людей продолжит расти. И эта растущая норма накоплений вновь будет вливаться на финансовые рынки, которые на всем этом продолжат рост. Получится ситуация, при которой рынок вновь будет, если можно так выразиться, отрываться от реальной ситуации в экономике.

Какой из этих сценариев на практике реализуется, сказать точно сейчас не может никто. Очень многое зависит от того, будет ли осенью всплеск заболеваемости COVID-19.

И если судить с помощью обычной логики, то, скорее всего, при продолжающейся пандемии коронавируса, люди предпочтут второй вариант, с ростом нормы накоплений.

Но если отбросить фактор COVID-19, то более реален первый вариант, при котором люди начнут тратить деньги и произойдет это потому, что пособия в США выдавались широким фронтом с концентрацией платежей на бедных слоях населения. А бедные чаще всего плохо копят деньги и достаточно быстро находят им применение, а поэтому накопления, образовавшиеся в период карантина за счет пособий, могут быть потрачены очень быстро.

Смею предположить, что пандемия не отступит быстро, осенью и зимой будет реализовываться второй вариант с ростом нормы накоплений. Но уже в следующем году, по мере того как пандемия будет спадать, начнется реализовываться уже первый вариант с ростом инфляции.

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