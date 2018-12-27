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27.12.2018, 10:55

Что нам оставляет 2018 год

Виктор Пинзеник
Виктор Пинзеник
экс-вице-премьер Украины, бывший министр финансов

За последние три года темпы роста экономики будут самыми высокими (укр.)

Перш за все - зростаюча економіка. Проте такі темпи навіть з урахуванням прогнозної динаміки зростання наступного року не перекривають спаду 2014-2015 рр. А ще більше турбує природа чи якість такого зростання. Основним сектором, що забезпечував підйом нашої економіки упродовж року залишалася торгівля (переважно імпортом). Головний сектор (промисловість) демонстрував спадаючу динаміку (вклад у ВВП зменшився наполовину порівняно з початком року). Поліпшить показники четвертого кварталу аграрний сектор, що в останні місяці, завдяки рекордному урожаю зернових, демонструє найкращу економічну динаміку серед усіх секторів.

Інвестиції не стали цьогоріч головним рушієм економічного зростання. Інвестиційного прориву не відбулося. Приріст капітальних інвестицій за три квартали 2018 р. співставний зі зростанням цін на промислову продукцію та будівельно-монтажні роботи. А по відношенню до ВВП, за наявними даними, вони менші минулорічних (13,5% проти 15%).

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Інфляція 2018 року буде меншою минулорічних значень. І це стосується обох ключових індикаторів зміни цін, як споживчих, так і цін промисловості. Проте обидва показники перевищують прогнозні значення на цей рік.

Залишився на рівні грудня 2017 року обмінний курс. Незважаючи на коливання впродовж року поточний курс долара знаходиться на рівні минулорічного, а по відношенню до січня нинішнього - став меншим на 3,5% (навколоноворічна волантильність курсу, зумовлена виконанням бюджету).

Зовнішній борг країни упродовж року залишався стабільним. Але з урахуванням здійснених Урядом наприкінці року запозичень та отримання перших траншів МВФ і ЄС за підсумками року він, очевидно, зросте.

Неочікуваною виявилася поведінка державного боргу. Кілька місяців назад були оприлюднені дані про зниження показника. Проте така динаміка не стала наслідком усунення причин боргу – дефіциту бюджету. Просто позичати гроші для фінансування передбачених законом видатків стало важче. Та грудень повернув борг у вже звичне русло – зростання.

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Державний бюджет трохи не дотягне домальовані в ході його прийняття доходи на 28 млрд. (за загальним фондом). Значною мірою виправить художні вправи народних депутатів інфляція, що перевищує показники, закладені у розрахунок бюджету. Враховуючи кращу позицію за видатками, розмір дефіциту буде витриманий і стане значно меншим, ніж попереднього року. Бо якщо не буде сюрпризів у останні дні, то вперше за останні 5 років бюджет не буде надавати кошти банкам (минулого року через інструмент ОВДП банкам надано 71 млрд. грн.).

Ще одна ознака року, що завершується, - вже згадуване значне загострення боргової ситуації. Уряду стає все важче позичати гроші. І це стосується не тільки зовнішнього ринку, коли ми місяцями були свідками тривалих перемовин з МВФ. І тільки тоді, коли ці перемовини давали позитивні сигнали, вдавалося вийти на ринки.

Та не легше і всередині країни. Незважаючи на зниження інфляції, ціна позик Уряду істотно зросла – як у національній валюті, так і у твердій. Але і за цими ставками не вдається позичати необхідні суми коштів. Та і строки турбують. Із позичених всередині грудня рекордних 19 млрд. грн. більше 80% позичено на максимальний строк до 105 днів, а майже 7 млрд. грн. валютних коштів – всього на 28 днів.

Ось такі основні економічні підсумки року, що минає. Неоднозначні й суперечливі.

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Теги: экономика, ВВП, инвестиции
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